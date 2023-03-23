АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Наглядный пример культуры псковских водителей

Вот наглядный пример культуры псковских (и приезжих, конечно) водителей.

Какой-то умник снова запарковался в формате «мне так удобно». В результате мусоровоз не может проехать к контейнерной площадке. Ну, что сказать, молодец водитель легковушки, создал проблему. Теперь все страждущие замерли в ожидании, когда «барин» изволит отъехать. Потому что благодаря его мастерству парковки во дворе коллапс.

Псков, улица Лагерная, 5А.

Это, в общем, лишь эпизод, как-нибудь разъедутся. Но согласитесь, это совершенно обычное дело в Пскове. Многие паркуются, думая исключительно о себе.

Игорь