Интерактив: Негде развернуться на Поземского

Рассмотрим обновлённую улицу Леона Поземского от перекрёстка с Ижорского Батальона (салон Omoda) до Шоссейной (Псковский мясокомбинат). Сама улица приобрела новый вид: освещение, хорошая дорога, но есть одна проблема — километр без возможности разворота.

Скриншот: Яндекс. Карты

Из центра города нужно в ПЭК? Или при въезде в Псков заправиться и перекусить на «Татнефти». Как? Начинаются метания, потом блуждания. К «Лукойлу» поворачивать налево нельзя. Разворот через заезд на Алмазную с последующим выездом можно не рассматривать, там вечная пробка.

Предлагаю сделать возможность разворота напротив Поземского, 112А (бывшей АЗС Statoil) или салона «Прагматика».

Тем самым, перекрёстки Алмазной и Ижорского Батальона с Поземского немного разгрузятся: будет меньше поворачивающих там налево.

Федор