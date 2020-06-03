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План «Б»

Реконструкция перекрестка Инженерной и Индустриальной в Пскове выполнена на 67%. Такую оценку выдала администрация Пскова на начало июня. Планируемый срок завершения - 28 ноября 2020 года. Продолжительные работы вызывают у многих закономерный вопрос: а что здесь вообще происходит? Ради чего все затевалось и что изменится?

Долгое время транспортной инфраструктуре Запсковья не уделялось должного внимания. Некоторые уголки этой части города сохранились в первозданном виде с советских времен. Развитие городского пространства, активное освоение застройщиками окраин требуют современных решений транспортных проблем с запасом на будущее. Функциональное назначение улицы Инженерной - исполнять обязанности удобного объезда центральных городских магистралей. С нагрузкой широкий перекресток справлялся относительно неплохо, но в пиковые моменты надо было долго попадать налево с Индустриальной на Инженерную в сторону улицы Алтаева.

Ситуация на перекрестке неоднократно рассматривалась комиссией по безопасности дорожного движения. Примерно как на школьном родительском собрании, где многообразие обсуждаемых тем на самом деле сводится к единственной больной теме (по сколько скидываться), любые предложения по Инженерной - Индустриальной разными словами говорили об одном: побольше зеленого сигнала.

Единственное годное предложение заключалось в следующем: «научить» транспортные светофоры выключать зеленый для путепровода на 10 - 15 секунд раньше, чем со стороны Кузнецкой. Задумка оказалась неудачной, древний контроллер светофора не рассчитан на «перестроечные» фокусы. Поэтому оптимальную настройку светофора отложили до лучших времен, в которых мы сейчас, видимо, и живем. Также реконструкция должна решить и другие задачи: изношенное дорожное покрытие, неудобная парковка у поликлиники, небезопасный переход, старые сети.

Чего ждать псковичам в обозначенный срок сдачи к концу осени? В поисках ответов мы изучили проектную документацию. Обозначим границы проекта: под переделку попали жилая часть Индустриальной, Инженерная от поликлиники до здания отдела полиции. Участок Инженерной в сторону Вокзальной просто ремонтируется и не входит в реконструкцию.

Первоначальный вариант и план «Б»

Ключевым изменением станет устройство кругового движения на пересечении Инженерной - Индустриальной. Проект реконструкции предполагал классический 4-сторонний перекресток. Позже от первоначального варианта отказались и перешли к запасному варианту. План «А» провалился, переходим к плану «Б». В рабочей документации появилось изменение конфигурации.



Почему именное кольцевое пересечение?

Круговое движение доказало эффективность в Пскове. Сегодня даже странно вспоминать вечные пробки на «подходах» к улице Кузбасской дивизии. Перекресток с Никольской превратился в один из самых удобных транспортных узлов на Дальнем Завеличье. Изменение приоритетов на площадях Победы и Героев-десантников заметно снизило аварийность и повысило удобство пользования прилегающими улицами.

Да, можно было упорядочить движение новым светофором. Проектировщик Инженерной-Индустриальной предложил транспорту разъезжаться в четыре фазы работы светофора. Предполагалось оборудовать допсекции для поворота налево с двух улиц. Люди, которые спрашивают: «Зачем круг?» - вы точно хотите еще один большой зарегулированный перекресток? Просьбы увеличить время горения зеленой стрелки для поворота с Рижского проспекта налево на Юбилейную поступают, наверное, раз в квартал. А псковские светофоры еще не настолько умные, чтобы самостоятельно настраивать время горения зеленого сигнала.

Ожидаемые плюсы «округления» перекрестка:

Первое. Станет удобным движение с Индустриальной в сторону Алтаева. Пропадет причина, побуждающая нарушать ПДД, поворачивая налево из среднего ряда.

Второе. При движении со стороны Летнего сада будет удобнее попадать к поликлинике и расположенным за ней зданиям. Исчезнет конфликтная точка двух транспортных потоков. На примере других перекрестков Пскова мы видим, что выезд от поликлиники не должен быть проблемным. Вообще не очень понятно, какая нужда заставляет здоровых и умеющих передвигать своими ногами людей парковаться у самых ступеней медучреждения. Поблизости хватает других мест, более удобных для гостевой стоянки.

Один из последних ламповых светофоров в Пскове

В-третьих, реконструкция позволит отказаться от транспортных светофоров. Этот славный момент завершит эпоху ламповых светофоров в Пскове. Дорогу можно будет перейти с помощью вызывных светофоров. Единственная потеря для пешеходов: пересекать перекресток по диагонали через круглый газон станет неудобно.

Подходы к перекрестку изменятся. На реконструируемом участке Индустриальной устроят тротуары шириной 3 метра с двух сторон улицы. Будет применяться тактильная плитка.

Разделительная

Совершенно в новом виде предстанет улица Индустриальная. В документах ее статус определен как «магистральная улица общегородского значения». Встречные потоки будут разведены разделительной полосой шириной 2,0 метра. Предполагаются две полосы движения по 3,25 метра в каждую сторону и «полоса безопасности шириной 0,5 м» с учетом установки бортового камня.

Разделение встречных потоков - отличная европейская практика. Понемногу она пускает корни на Псковщине, особенно на Запсковье. Всеми правдами и неправдами псковичей приучают к столичной манере движения без левых поворотов. На Индустриальной насчитывается 7 выездов с прилегающей территории. Вместо поворота налево местным жителям придется разворачиваться на перекрестках. Жители домов по нечетной стороне - на «кольце», по четной стороне - на перекрестке с Ипподромной или ближе к Кузнецкому мосту.

Визуально сузится проезжая часть возле «Пятерочки». Разметки здесь не было, асфальт плохо принимался местной почвой; места отторжения объезжали широкой дугой. Покрытие будет укладываться под уклоном к краю проезжей части. Проектом предусмотрено применение геотекстиля «Дорнит 300».

Парковки

С парковками ситуация в целом улучшится. Возле поликлиники сохраняются все парковочные места и добавляются новые. На схемах в проекте можно насчитать 47 официально выделенных мест, в том числе на месте стихийной парковки (в прошлом зеленая зона). Ширина парковочного места 2,7 м, длина - 5,5 м. Для автомобилей инвалида ширина - 4,8 м, длина 6,0 м.

Возле «Пятерочки» планируется 9 парковочных мест шириной 2,7 м, длиной 5,5 м. Способ парковки: перпендикулярно краю проезжей части. Одно место зарезервировано за инвалидами.

В новой схеме движения исчезла небольшая парковочная площадка с торца дома №6 по Индустриальной. Под вопросом и стихийная парковка у пятиэтажек нечетной стороны улицы. Очевидно, газон потерян для местных жителей.

Освещение

Огромный объем работ приходится на переустройство коммуникаций: водопровод, канализация, ливневая канализация, газопровод, кабельные линии, наружное освещение, электрокабель высокого напряжения.

На участке реконструкции демонтированы старые светильники - они не обеспечивали нормативной освещенности. Перекресток освещается светильниками Волна-LED фирмы GALAD, со светодиодными лампами. Они устанавливаются на 10-метровых граненых металлических опорах высотой 10 м (производства Opora engineering) с индивидуальным расположением светильников. О «Галадовских» светильниках специалисты отзываются уважительно. Света будет больше на пешеходных переходах и автобусных остановках, проектом предусмотрены дополнительные светильники.

Пешеходные переходы

В отличие от реконструкции на Поземского, на Инженерной-Индустриальной сохранятся почти все пешеходные переходы. У пешеходов не будет возможности курсировать непосредственно между АЗС «BP» и поликлиникой. На самом деле ничего нового, это было и до реконструкции. В данной ситуации можно усмотреть признаки дискриминации по месту жительства. Жители «общаги» в доме №5 по Индустриальной могут попасть в поликлинику в три захода. Два раза нужно перейти Инженерную и один раз Индустриальную.

Самое интересное, что отсутствие перехода на одной из четырех сторон перекрестка в «дореформенном» варианте транспортной схемы не обыгрывалось. Здесь можно было бы сделать «правый поворот на красный», если бы не выезд от поликлиники. Возможно, не все знают об этой особенности и после окончания реконструкции мы еще увидим в Интернете запоздалый «плач Ярославны» на тему «Ай-ай, какая сволочь украла пешеходный переход?».

После «закольцовки» перекрестка на съезде к поликлинике появится оборудованный дорожными знаками, разметкой и подходами с твердым покрытием переход.

В новой схеме отсутствует пешеходный переход у дома №8 по Инженерной

Пешеходный переход у конечной автобусной остановки «тройки» останется. Цивилизованности ему добавят пешеходные светофоры на Г-образных опорах. Стойки светофора продублируют на разделительной полосе. Проектируемый светофор станет вызывным. По расчетам проектировщика, длительность горения разрешающего сигнала для пешеходов составит 20 секунд, включая 3 секунды зеленого мигания.

В проекте содержится любопытный термин «время терпеливого ожидания пешеходами разрешающего сигнала». По согласованию с управлением городского хозяйства для данного перекрестка терпеливое ожидание отмерили 50 секунд. Планируется установка табло обратного отсчета времени. Разумеется, эти цифры - предложение проектировщика. Они взяты на основу, но могут корректироваться для соответствия жизненным реалиям.

Автобусные остановки

Изменится местоположение двух автобусных остановок на Индустриальной. «Конечная» переместится ближе к Инженерной. Остановка, с которой многие местные жители начинают утром путь на работу, понемногу мигрирует в сторону Кузнецкой. Еще немного телодвижений в этом направлении, и верные поклонники «Псковпассажиравтотранса» догадаются ходить пешком до транспортного «хаба» в Летнем саду.

Остановочные комплексы расположатся после места перехода дороги. Исключается ситуация, когда, выйдя из автобуса, пассажиры устремляются переходить дорогу перед ним и подвергают себя дополнительной опасности.

Переустройство двух остановочных комплексов остановок произойдет по всем правилам. У них появятся заездные карманы (протяженность 15 метров, ширина 3,25 метра, полосы отгона 15 метров). Ширина посадочной площадки 3,0 метра, готовится площадка под автопавильон. Аналогичные изменения ожидаются на автобусной остановке по улице Инженерной (сторона поликлиники).

Безумно жаль, но в проект не попала страшненькая автобусная остановка «поликлиника №3» у дома №14 по Инженерной. Это узкая полоска асфальта между двумя дорогами без павильона, продуваемая всеми ветрами и омываемая морскими волнами гигантских луж. Очень жесткие условия для ожидания автобуса с редким маршрутом №23. Но люди ей пользуются. Поздновато, но надо было предложить поправку в Конституцию: ожидание автобуса для граждан должно быть комфортным.

Если говорить серьезно, проблем на Инженерной остается много: опасные пешеходные переходы, убогие тротуары, нестандартный бордюр «прощай, бампер» и подубитый асфальт на дороге-дублере. Все это может стать темой одной из следующих реконструкций. Надеюсь, ее начнут только когда закончат предыдущие.

Денис Бахтин, фото Вадима Боченкова