←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
Автосервис здорового человека
Какой автомобиль надежнее?
вот кто всех дешевле
в МРЭО Живая очередь
Янушка Сейчас
Все ограничения движения
Как это? Кольца не будет?
Герцена Односторонняя
Автобус в новый район
ещё Автоблоги 05.03.2021 16:472 Не «поженилось», или Золотой перекресток 11.03.2021 10:000 Приезжать со своим или брать в автосервисе? Правила замены техжидкостей 05.03.2021 16:472 Не «поженилось», или Золотой перекресток 25.02.2021 15:130 Автосервис здорового человека 11.02.2021 09:000 Какие автомобили самые дешевые и самые дорогие в обслуживании? 04.02.2021 09:3013 Привокзальный тупик
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автоблоги

Приезжать со своим или брать в автосервисе? Правила замены техжидкостей

11.03.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - рекомендации автовладельцам по замене технических жидкостей.

 

С приходом весны для большинства автовладельцев наступает сезон приведения в порядок автомобиля после зимы. Наиболее популярные операции весной - это замена масла в двигателе и других технических жидкостей, как например: в трансмиссии, тормозной системе, усилителя руля, системе охлаждения двигателя, системе кондиционера. Дам свои рекомендации по этой теме.

Среди различных автоэкспертов можно встретить много рекомендаций на тему, как выбора бренда или типа технических жидкостей, так и периодичности или метода их замены. За мои 19 лет работы в автобизнесе я тоже накопил опыт по этой теме и поделюсь далее им с вами.

Начну с выбора технических жидкостей. Здесь выскажу для многих спорное суждение, но, поверьте, именно оно на практике самое верное и выгодное. Я буду рассказывать про примеры, когда технические жидкости меняются в автосервисе или мастером, который работает официально (с выдачей официальных документов по закону). Самостоятельную замену техжидкостей или в гараже у знакомого неофициально - не беру здесь в пример.

Все техжидкости в автомобиле используются в дорогих агрегатах. Будь то двигатель или коробка передач, мосты или раздаточная коробка, а еще - рулевое управление, тормозная система, системы охлаждения двигателя и кондиционера. То есть если эти системы выходят из строя из-за неподходящей или некачественной техжидкости, то ремонт таких узлов обычно измеряется сотнями тысяч рублей.

На своей практике я иногда сталкивался с тем, что некоторые автовладельцы приезжают в автосервис со своими техжидкостями, которые приобрели в магазине города, в интернет-магазине или вовсе с рук у знакомых или частных продавцов. Такой выбор делают по причине того, что где-то такая техжидкость была дешевле или рекомендовалась, как самая лучшая из всех. Считаю ошибкой такую схему покупки. Да и других расходных материалов, которые требуются при замене техжидкостей, как фильтры, прокладки и прочее.

Почему я так считаю? Дело в том, что по закону за принятые от клиента техжидкости и другие материалы автосервис (официальный) несет такую же ответственность по гарантии, как и за материалы, которые клиент приобрел в этом автосервисе. Если вы услышите от мастера ответ «за ваши предоставленные запчасти мы гарантию не несем», то это будет нарушением закона. Хотя такие примеры еще часто можно встретить в наше время. Все дело в том, что многие автовладельцы не знают о таких своих правах, а автосервисы не знают о таких своих обязательствах по закону.

Простыми словами, по закону автосервис не может «не глядя» использовать материалы, которые вы предоставили, для ремонта вашего автомобиля. Автосервис должен убедиться, что материалы, которые вы предоставили, качественные и дать на них гарантию. Если автомобиль сломается и причиной будет дефект материалов, которые вы предоставили, то автосервис обязан за свой счет провести ремонт по гарантии, а не отказать вам в гарантии со словами «поломка по вине ваших материалов и поэтому отказываем в гарантийном ремонте».

Здесь также дополню не по теме, но тоже полезно вам знать. Автосервис также по закону несет ответственность за ремонт, который вы заказали выполнить по нестандартной технологии. Например, деталь по технологии положено заменить на новую, но это дорого, и по вашей просьбе автосервис ее ремонтирует, а не меняет. В документах вы расписываетесь по просьбе автосервиса под фразой похожей на эту по смыслу: «уведомлен, что ремонт выполнен не по технологии и по моей личной заявке и поэтому к автосервису претензий не имею в случае поломки». По закону так делать запрещено и автосервис все равно несет ответственность за такую поломку, даже если вы расписались, что берете всю ответственность за возможные поломки на себя.

Дело в том, что автомобиль - «источник повышенной опасности». Вы выезжаете на нем на общественную дорогу. И если ваш автомобиль ненадежен, то вы можете нанести большой ущерб окружающим, а кого-то и лишить жизни - не виновного в том, что вы решили отремонтировать автомобиль не по правилам и из-за этого ваш автомобиль внезапно сломался. Поэтому официальный автосервис должен отказаться от вашего заказа, если не может дать гарантию, или сделать, но тогда обязательно дать гарантию.

Не удивляйтесь, что некоторые автосервисы откажутся от приема в ремонт автомобиля с вашими техжидкостями или стоимость услуг с вашими материалами будет дороже, чем с материалами автосервиса. Это все связано с описанными выше рисками и ответственностью автосервиса.

Поэтому из вышеописанного можно сделать очевидный вывод. Самые лучшие и выгодные для вас техжидкости и материалы те, которые вам предложил автосервис. В этом случае автосервис несет полную ответственность за оказанную услугу. В таком объеме ответственность не несет ни магазин запчастей, ни интернет-магазин, ни тем более продавец, продающий материалы без документов. Именно поэтому они и могут себе позволить цены ниже, так как их риски потерь по гарантии минимальны, а ваши наоборот - максимальны.

Да и, как правило, замена техжидкостей, купленных в автосервисе, часто бесплатная, что тоже снижает общую стоимость услуги в комплексе. Плюсом можно получить кешбэк по бонусной программе автосервиса и это тоже снижение цену услуги по факту.

Если в случае с предоставленными вами материалами автосервис еще может провести экспертизу и попытаться доказать свою невиновность в поломке автомобиля, то когда вы приобретает услугу в виде работ и материалов в комплексе, то поводов для оспаривания гарантии у автосервиса остается значительно меньше. Еще в таких случаях автосервис обычно получает частичную компенсацию от поставщика материалов за гарантийный ремонт, что тоже снижает выгоду оспаривать гарантийные претензии клиента. Выгоднее не начинать спор с клиентом, а выполнить гарантийный ремонт, не задавая вопросов.

Поэтому я рекомендую не поддаваться соблазну ложной экономии, а приобретать технические жидкости и другие материалы в автосервисе, как комплексную услугу. А если вы предоставили свои материалы и автосервис согласился с ними работать, то сохранить все документы и требовать от такого автосервиса гарантийный ремонт в случае поломки.

Помните, что, покупая материалы в автосервисе в случае гарантийной поломки, вы окупите эту переплату в десятки, а иногда и сотни раз. Считайте эту переплату - а она не всегда есть - страховкой, которая при случае сэкономит вам время, деньги и ваши нервы.

 
Артем Бовт

 

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

P.S.: Темы для новых публикаций можно предложить на форуме или по адресу электронной почты: 777@pln-pskov.ru.

Смотрите также:

Какие автомобили самые дешевые и самые дорогие в обслуживании?

Почему скрипят тормозные колодки и как это устранить

Какие автомобили самые надежные в России?

Ремонт под елочкой

Сильный мороз и автомобиль. Советы по эксплуатации в холода

Автосервис здорового человека

Теги: #автосервис #обслуживание автомашины
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Чего вы ждете от новой реформы техосмотра с марта?
В опросе приняло участие 788 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
11.03.2021, 10:530 Дворы в разных районах Пскова благоустроят до 5 августа 11.03.2021, 10:440 В Пскове полиция продолжает поиски свидетелей падения пассажирки автобуса 11.03.2021, 10:290 Пьяная островичка за рулем «‎Чери» попалась полицейским 11.03.2021, 10:150 Четыре грузовика столкнулись в Пустошкинском районе
11.03.2021, 10:000 Приезжать со своим или брать в автосервисе? Правила замены техжидкостей 10.03.2021, 22:490 Неустановленный водитель врезался в иномарку в псковском дворе и скрылся с места ДТП 10.03.2021, 17:460 За два года по нацпроекту отремонтировали около 340 км псковских дорог 10.03.2021, 15:370 В Гдовском районе беременная женщина на «Киа Рио» врезалась в грузовик
10.03.2021, 15:210 Сидевшую на дороге женщину сбила «Газель» в Бежаницком районе 10.03.2021, 12:260 Псковским водителям рассказали, как избежать аварии в снегопад 10.03.2021, 12:020 Названы самые популярные модели LADA на Северо-Западе 10.03.2021, 11:370 Ограничения для грузового транспорта вводятся на трассе в Великолукском районе
10.03.2021, 11:340 Два автомобиля столкнулись у Троицкого моста в Пскове 10.03.2021, 10:230 Пьяная пара на «Рено» протаранила забор жилого дома в Пскове. ФОТО 10.03.2021, 10:090 Три бригады дорожных рабочих убирают снег в Пскове 10.03.2021, 09:260 ГИБДД призывает псковичей соблюдать скоростной режим во время снегопада
09.03.2021, 22:330 Пьяного водителя из Пыталово повторно лишили прав на 2,5 года 09.03.2021, 22:120 Пассажирка пострадала в столкновении двух автомобилей в Пскове на Поземского ФОТО 09.03.2021, 18:400 ДТП мешает развороту на улице Чудской в Пскове. ФОТО 09.03.2021, 17:100 Дорогу Печоры - Лидва - Лавры отремонтируют по нацпроекту
09.03.2021, 13:100 Шестерых пьяных водителей остановили за праздничные выходные в Псковской области 09.03.2021, 12:020 В праздничные выходные в Пскове оперативно устранили последствия снегопада 09.03.2021, 11:020 Безработный дновец угнал грузовик и съехал на нем в кювет 09.03.2021, 09:100 Более 2000 нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю
09.03.2021, 07:020 Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах 08.03.2021, 22:220 Автолюбители обнаружили «вогнутые инновации» на псковских дорогах 08.03.2021, 18:530 Переустройство сети питания светофора Рижский - Юбилейная в Пскове завершено 08.03.2021, 17:190 Еще два автомобиля вылетели в кювет в Великолукском районе
08.03.2021, 14:080 Сразу два автомобиля вылетели в кювет после столкновения в Великолукском районе 08.03.2021, 13:430 Водитель BMW въехал в опору ЛЭП в Новосокольническом районе 08.03.2021, 12:450 Женщину-пешехода сбили ночью в Великолукском районе 08.03.2021, 12:080 Четыре автомобиля столкнулись в Любятово
08.03.2021, 10:370 Акцию «Цветы для автоледи» провели в Великих Луках инспекторы ДПС 08.03.2021, 09:350 Восьмилетний мальчик погиб в ДТП по дороге в Псковскую область 07.03.2021, 21:010 Ямочный ремонт на переулке Подолешинском в Великих Луках планируют начать на следующей неделе 07.03.2021, 18:220 Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к бдительности на дорогах
07.03.2021, 15:010 Мужчина погиб при столкновении автомобиля с фурой возле Опочки. ФОТО 07.03.2021, 11:310 Подрядчики убирают Псков от снега. ВИДЕО 07.03.2021, 09:010 В России вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов 06.03.2021, 21:000 Переустройство сети питания светофора Рижский - Юбилейная продолжится до 8 марта
06.03.2021, 18:570 Улицу Спортивную отремонтируют в Пскове до 13 июля 06.03.2021, 17:410 Более 30 работников и 16 единиц техники «Псковавтодора» задействованы в круглосуточной уборке Пскова 06.03.2021, 15:281 Губернатор договорился с минтрансом о финансировании новых объектов 06.03.2021, 13:240 Светофор на перекрестке Рижский - Юбилейная в Пскове сегодня может работать со сбоями
06.03.2021, 10:550 В Пскове горел автомобиль «Ауди А6», в Острове - «Ауди 80» 06.03.2021, 09:030 6-8 марта вносятся изменения в расписание автобусов «Псковпассажиравтотранс» 05.03.2021, 17:450 Автобус из Пскова в Великие Луки станет ходить реже 05.03.2021, 17:280 Борис Елкин не исключил возможности сноса Ольгинского моста в Пскове
05.03.2021, 17:160 Ямочный ремонт в Пскове ведется без выходных 05.03.2021, 16:472 Не «поженилось», или Золотой перекресток 05.03.2021, 15:471 Вопрос о смене собственника «Псковпассажиравтотранса» не поднимается - Борис Елкин 05.03.2021, 15:330 Таксист сбил семилетнего ребенка на переходе в Пскове
05.03.2021, 15:090 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная сегодня меняют кабель светофора 05.03.2021, 14:362 В Пскове перенесут автобусную остановку «улица Звездная» 05.03.2021, 14:050 «Подстрочник» c Борисом Елкиным. ВИДЕО 05.03.2021, 13:430 Ремонт Рижского проспекта, улиц Коммунальной и Яна Фабрициуса начнут в 2021 году
05.03.2021, 13:120 Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове может начаться в марте 05.03.2021, 12:110 Сотрудники ГИБДД в Пскове останавливали женщин - водителей для поздравления. ФОТО 05.03.2021, 10:420 Великолучанин получил 120 часов обязательных работ за пьяное вождение 04.03.2021, 20:321 Качество ремонта дорог проверили в Островском районе
04.03.2021, 17:382 Обследование улично-дорожной сети Пскова проведут после 20 марта 04.03.2021, 17:080 В Пскове полицейские подготовили сюрприз для посетительниц ГИБДД 04.03.2021, 15:440 Неправильно выбранная скорость привела к ДТП на трассе Петербург - Псков 04.03.2021, 14:470 Ямочный ремонт дорог начался в Пскове
04.03.2021, 13:350 В Пскове пять сотрудников УГХ наказали за ослабление контроля за уборкой 04.03.2021, 12:340 Улицы Пскова оперативно обработали противогололедными материалами 04.03.2021, 12:240 Юные инспекторы в Великих Луках учат детей правильно переходить дорогу 03.03.2021, 18:253 Полиция ищет свидетелей наезда на девочку на улице Юбилейной в Пскове
03.03.2021, 15:550 Около 12 км нового барьерного ограждения установят на дорогах Псковской области 03.03.2021, 14:480 Водитель «Мицубиси» пострадала в ДТП под Островом 03.03.2021, 13:271 Две автопарковки появятся в Тямше и Родине 03.03.2021, 12:520 Пскович предложил решение проблемы с подтопленной дорогой к лицею №21
03.03.2021, 12:381 Более 30 кубометров мусора ежедневно убирают с улиц Пскова 03.03.2021, 11:410 Две женщины обратились в больницу после тройного ДТП на Коммунальной в Пскове 03.03.2021, 10:230 Дорожный знак «Дети» потребовала установить прокуратура в Пустошке 02.03.2021, 21:000 Смертность на российских дорогах уменьшилась
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.