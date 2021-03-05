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Приезжать со своим или брать в автосервисе? Правила замены техжидкостей

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - рекомендации автовладельцам по замене технических жидкостей.

С приходом весны для большинства автовладельцев наступает сезон приведения в порядок автомобиля после зимы. Наиболее популярные операции весной - это замена масла в двигателе и других технических жидкостей, как например: в трансмиссии, тормозной системе, усилителя руля, системе охлаждения двигателя, системе кондиционера. Дам свои рекомендации по этой теме.

Среди различных автоэкспертов можно встретить много рекомендаций на тему, как выбора бренда или типа технических жидкостей, так и периодичности или метода их замены. За мои 19 лет работы в автобизнесе я тоже накопил опыт по этой теме и поделюсь далее им с вами.

Начну с выбора технических жидкостей. Здесь выскажу для многих спорное суждение, но, поверьте, именно оно на практике самое верное и выгодное. Я буду рассказывать про примеры, когда технические жидкости меняются в автосервисе или мастером, который работает официально (с выдачей официальных документов по закону). Самостоятельную замену техжидкостей или в гараже у знакомого неофициально - не беру здесь в пример.

Все техжидкости в автомобиле используются в дорогих агрегатах. Будь то двигатель или коробка передач, мосты или раздаточная коробка, а еще - рулевое управление, тормозная система, системы охлаждения двигателя и кондиционера. То есть если эти системы выходят из строя из-за неподходящей или некачественной техжидкости, то ремонт таких узлов обычно измеряется сотнями тысяч рублей.

На своей практике я иногда сталкивался с тем, что некоторые автовладельцы приезжают в автосервис со своими техжидкостями, которые приобрели в магазине города, в интернет-магазине или вовсе с рук у знакомых или частных продавцов. Такой выбор делают по причине того, что где-то такая техжидкость была дешевле или рекомендовалась, как самая лучшая из всех. Считаю ошибкой такую схему покупки. Да и других расходных материалов, которые требуются при замене техжидкостей, как фильтры, прокладки и прочее.

Почему я так считаю? Дело в том, что по закону за принятые от клиента техжидкости и другие материалы автосервис (официальный) несет такую же ответственность по гарантии, как и за материалы, которые клиент приобрел в этом автосервисе. Если вы услышите от мастера ответ «за ваши предоставленные запчасти мы гарантию не несем», то это будет нарушением закона. Хотя такие примеры еще часто можно встретить в наше время. Все дело в том, что многие автовладельцы не знают о таких своих правах, а автосервисы не знают о таких своих обязательствах по закону.

Простыми словами, по закону автосервис не может «не глядя» использовать материалы, которые вы предоставили, для ремонта вашего автомобиля. Автосервис должен убедиться, что материалы, которые вы предоставили, качественные и дать на них гарантию. Если автомобиль сломается и причиной будет дефект материалов, которые вы предоставили, то автосервис обязан за свой счет провести ремонт по гарантии, а не отказать вам в гарантии со словами «поломка по вине ваших материалов и поэтому отказываем в гарантийном ремонте».

Здесь также дополню не по теме, но тоже полезно вам знать. Автосервис также по закону несет ответственность за ремонт, который вы заказали выполнить по нестандартной технологии. Например, деталь по технологии положено заменить на новую, но это дорого, и по вашей просьбе автосервис ее ремонтирует, а не меняет. В документах вы расписываетесь по просьбе автосервиса под фразой похожей на эту по смыслу: «уведомлен, что ремонт выполнен не по технологии и по моей личной заявке и поэтому к автосервису претензий не имею в случае поломки». По закону так делать запрещено и автосервис все равно несет ответственность за такую поломку, даже если вы расписались, что берете всю ответственность за возможные поломки на себя.

Дело в том, что автомобиль - «источник повышенной опасности». Вы выезжаете на нем на общественную дорогу. И если ваш автомобиль ненадежен, то вы можете нанести большой ущерб окружающим, а кого-то и лишить жизни - не виновного в том, что вы решили отремонтировать автомобиль не по правилам и из-за этого ваш автомобиль внезапно сломался. Поэтому официальный автосервис должен отказаться от вашего заказа, если не может дать гарантию, или сделать, но тогда обязательно дать гарантию.

Не удивляйтесь, что некоторые автосервисы откажутся от приема в ремонт автомобиля с вашими техжидкостями или стоимость услуг с вашими материалами будет дороже, чем с материалами автосервиса. Это все связано с описанными выше рисками и ответственностью автосервиса.

Поэтому из вышеописанного можно сделать очевидный вывод. Самые лучшие и выгодные для вас техжидкости и материалы те, которые вам предложил автосервис. В этом случае автосервис несет полную ответственность за оказанную услугу. В таком объеме ответственность не несет ни магазин запчастей, ни интернет-магазин, ни тем более продавец, продающий материалы без документов. Именно поэтому они и могут себе позволить цены ниже, так как их риски потерь по гарантии минимальны, а ваши наоборот - максимальны.

Да и, как правило, замена техжидкостей, купленных в автосервисе, часто бесплатная, что тоже снижает общую стоимость услуги в комплексе. Плюсом можно получить кешбэк по бонусной программе автосервиса и это тоже снижение цену услуги по факту.

Если в случае с предоставленными вами материалами автосервис еще может провести экспертизу и попытаться доказать свою невиновность в поломке автомобиля, то когда вы приобретает услугу в виде работ и материалов в комплексе, то поводов для оспаривания гарантии у автосервиса остается значительно меньше. Еще в таких случаях автосервис обычно получает частичную компенсацию от поставщика материалов за гарантийный ремонт, что тоже снижает выгоду оспаривать гарантийные претензии клиента. Выгоднее не начинать спор с клиентом, а выполнить гарантийный ремонт, не задавая вопросов.

Поэтому я рекомендую не поддаваться соблазну ложной экономии, а приобретать технические жидкости и другие материалы в автосервисе, как комплексную услугу. А если вы предоставили свои материалы и автосервис согласился с ними работать, то сохранить все документы и требовать от такого автосервиса гарантийный ремонт в случае поломки.

Помните, что, покупая материалы в автосервисе в случае гарантийной поломки, вы окупите эту переплату в десятки, а иногда и сотни раз. Считайте эту переплату - а она не всегда есть - страховкой, которая при случае сэкономит вам время, деньги и ваши нервы.



Артем Бовт

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

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