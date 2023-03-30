АвтоМир / Автоблоги

Мимо Звездной

Комиссия по безопасности движения Пскова немного удивила пользователей дорог Запсковья. Решено запретить повороты налево на перекрестке Инженерной и Звездной. С второстепенной Звездной можно будет повернуть только направо, в сторону улицы Алтаева. Это понятно и возражений не вызывает. А при движении по главной дороге – улице Инженерной (со стороны от Алтаева) нельзя будет повернуть налево на Звездную. Вот этот неловкий момент вызвал вопросы в соцсетях.

Иллюстрация из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Могу сказать только одно: давно напрашивалось. Решение закономерное, хоть и неожиданное на первый взгляд. Адреса на Инженерной 92 и 90-в прочно входят в условный ТОП-5 мест самых популярных мест ДТП, а возможно и возглавляют этот «хит-парад». Только за текущий месяц имеются два столкновения с пострадавшими. 18 марта «Мицубиси» при повороте налево не уступил встречному «Хендаю» (2 пострадавших). А 24 марта столкнулись «Киа» с «Опелем» (еще 2 травмированных). В обоих случаях один поворачивал с Инженерной налево, а второй участник двигался во встречном направлении прямо. Самый запомнившийся эпизод в этом «дэтэпэшном фестивале» мы наблюдали 20.07.2021, с перевёртыванием и пятью пострадавшими. Никто ведь не хочет повторить трюк?

Смотрите также Пять человек пострадали в ДТП у здания МЧС в Пскове. ФОТО

Запрет поворота убирает конфликтную точку. Желающие понарушать точно будут. Но близкое расположение основного офиса Госавтоинспекции значительно повышает шансы быть застигнутым на месте преступления. Примерно как увлекательная возможность нескучно провести время с инспектором ДПС за составлением протокола после движения по улице Гоголя от Октябрьского проспекта к Комиссаровскому переулку. Или попытка проехать на гражданской машине через Иркутский переулок. Не стоит легкомысленно нарушать там, где все буквально кишит патрульными автомашинами.

Не вижу никакой проблемы в исчезновении левого поворота с Инженерной на Звездную. Легко объезжается через кольцо и Труда. Если душно надо в сторону Дома быта и лень ехать на круг, проявите смекалку. Есть дублер Инженерной, есть другие повороты налево, есть разнообразные «козлиные тропы» через дворы (хорошей дороги никто не обещает). Самый простой вариант – едете с Инженерной на Алтаева, поворачиваете на дублер, с него налево на Звездную.

Единственный достойный аргумент против нововведения – состояние улицы Труда – носит временный характер. В 2023 году предстоит ремонт дороги. Деньги выделены, подрядчик найден, ждет подходящей погоды.

Кстати, оцените степень самопожертвования ГИБДД Пскова. Собственноручно создали новые логистические сложности себе и своему руководству. Из горотдела на Новгородской к областному ГИБДД сейчас удобнее всего попадать через Инженерную с левым поворотом на Звездную. В новом варианте придется ехать через кольцо Инженерная – Труда и разворачиваться на Труда – Звездной.

Левые повороты давно убирают на основных псковских дорогах. Самый похожий пример – перекресток Октябрьский – Некрасова. После установки знака направления движения по полосам серьезные столкновения прекратились. Причем там ситуация даже похуже. Если едете по Октябрьскому от Летнего сада и надо налево в сторону городской администрации, предстоит разворачиваться на Октябрьской площади. На Рижском проспекте давно привыкли обходиться без левых поворотов вне светофоров.

Ничто не вечно, иногда запрещенное возвращается. В один день с решением по Инженерной комиссия по БДД разрешила левые повороты с Поземского на улицу Невского и к Дому Сафьянщикова. Вот только на Поземского есть скоростные ограничения. А еще после включения светофора у дома 60 один из двух левых поворотов стал спокойнее.

Про Инженерную такого сказать не могу. Участок от Труда до Алтаева многие путают с взлетно-посадочной полосой. Движение быстрое и опасное. Опоры освещения на этой улице скоро начнут заносить в Красную книгу как особо охраняемый редкий вид.

Почему не светофор? А какой в этом смысл? Движение со Звездной налево на Инженерную в сторону областного ГИБДД единичное. Пешеходов и дорожек нет и пока не предвидится. Не слишком жирно строить светофор только для поворота налево? Все перекрестки ими утыканы и это далеко не конец сериала.

Можно подумать про устройство нового кругового движения на рассматриваемом перекрестке. Кольцо могло бы решить проблемы и заодно успокоить излишне резвое движение. Пространства достаточно. Мешают гаражи и опоры освещения, но это решаемо. Госавтоинспекция просто предложила убрать аварийную точку самым быстрым и доступным способом.

Не могу не отметить некоторую непроработанность, демократичность озвученного предложения. Пока неясно, будет ли запрещен поворот с дублера Инженерной налево. По всей видимости, пока эту отдушину сохранят.

Второй момент связан с буквой «У». Учебный транспорт при движении по Инженерной (со стороны Труда) иногда разворачивается на перекрестке со Звездной к гаражам. Насколько это безопасно? Двойная сплошная могла бы снять этот вопрос с повестки.

Вместо запрещенного поворота все поедут обходными путями. Самый простой вариант – улица Труда. Нововведение увеличит количество поворачивающих с улицы Труда (со стороны «Ленты») налево к Звездной и Новосёлов. Нельзя исключать, что по результатам эксперимента могут быть приняты новые рационализаторские предложения. Например, можно вернуться к идее введения двухстороннего движения на Текстильной.

Денис Бахтин