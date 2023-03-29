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В схему организации дорожного движения в Пскове внесут ряд изменений

В схему организации дорожного движения в Пскове внесут ряд изменений, соответствующие решения приняли сегодня, 29 марта, в ходе заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«По просьбам граждан разрешен левый поворот с улицы Леона Поземского на улицу Александра Невского (в сторону центра) и к дому Сафьянщикова (при движении из центра). Разметку обновим в мае, когда будет подходящая погода», - рассказал об одном из изменений Борис Елкин.

Карта здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Помимо этого, на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда расширят проезжую часть в сторону улицы Юбилейной с обустройством отдельной полосы для поворота налево (на проезд). Работы проведут в этом году во время ремонта дороги.

«По просьбе ГИБДД в целях безопасности запрещаются левые повороты на пересечении улиц Инженерной и Звездной. Решение своевременное, здесь часто происходят аварии», - заметил градоначальник.

Вопрос организации пешеходного перехода через улицу Леона Поземского на отрезке между улицами Труда и Набат планируют рассмотреть летом совместно с инвестором комплекса «Шпагатка». «Подумаем, где это будет удобнее и туристам, и местным жителям», - добавил Борис Елкин.

Кроме того, он сообщил, что представителю Псковской дистанции пути (подразделение РЖД) указали на недопустимое состояние железнодорожных переездов в Пскове. Администрация Пскова возьмет ремонт этих участков на контроль.

Также Борис Елкин сообщил о переносе мест остановки автобусов №№1 и 11 в центре города.