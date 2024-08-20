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АвтоМир / Автоблоги

Шесть причин появления «кольца» на перекрестке Народной и Люксембург

31.08.2024 20:46|ПсковКомментариев: 0

В августе псковичи узнали о планах устройства кругового движения на пересечении улиц Народной и Розы Люксембург. Особых поводов для насмешек не вижу, а сама идея очень хорошая и полезная. Медики шутят, что нет здоровых людей, есть только необследованные. В организации движения должно быть какое-то похожее правило. Оно должно начинаться со слов «нет безопасных перекрестков», только продолжения у него нет. Опасными перекрестки делают водители. Поэтому главная задача организаторов дорожного движения – достучаться до каждого ездуна.

 

Если когда-нибудь будут изданы стенограммы всех обсуждений на городской комиссии по безопасности движения (это могло бы быть многотомное издание как Большая советская энциклопедия в 30 томах), перекрестку Народной – Люксембург можно посвятить отдельный том. Чего тут только не предлагали: и светофор и круговое движение и «лежачих полицейских». Единственное, что еще не обсуждали - изменение направления главной дороги для автобуса №2.

Поводом для последнего рассмотрения организации движения на этом перекрестке стало обращение от местного жителя, поступившее депутату Псковской городской Думы Евгению Васильеву. Кстати, в очередной раз отметим эффективность этого канала для связи с «дорожной» комиссией. Городские парламентарии охотно участвуют в обсуждении запросов от своих избирателей. А в случае, если предложения отклоняются рабочей группой по мотивированным основаниям, приходят на комиссию лично, чтобы настойчиво отстаивать интересы жителей округа, как это сделал Григорий Стороненков после отказа установить знаки, запрещающие проезд к новому пляжу в Освище.

Но мы отвлеклись от темы. По мнению жителя улицы Розы Люксембург, организация кругового движения поможет уменьшить количество аварийных ситуаций, водители смогут быстрее преодолевать участок, а пешеходы – безопаснее. В июле предложение рассмотрела рабочая группа по обеспечению безопасности дорожного движения. В августе предложение концептуально одобрено «большой» комиссией по безопасности под руководством главы Пскова Бориса Елкина.

Специалисты должны все решить на уровне деталей: какой должен быть радиус и размеры кольца, нужно ли перемещение ларька и опор освещения, есть ли другие коммуникации, какие параметры устраивают «Псковпассажиравтотранс».

Показательно, что ни у кого из специалистов не вызывает сомнений необходимость кругового движения в малоаварийном месте. Никто не спрашивает зачем, просто обсуждаются детали. Главное всем понятно – круговой перекресток более безопасен.

Во-первых, в случае реализации затеи уйдут опасные повороты налево – с Народной в сторону мебельного и при движении с Люксембург на Народную в сторону улицы Маргелова. В Пскове постепенно выводят «из оборота» все левые повороты. В этом смысле решение абсолютно оправданное.

Во-вторых, здесь проезжает автобус №2 – один из базовых и устоявшихся городских маршрутов. Он хоть и поворачивает с Люксембург на Народную направо, но тоже уступает дорогу, а значит, есть потенциальный риск. Вспоминаем скоростной наезд «Ауди» на автобус на Поземского.

В-третьих, на перекрестке не хватает одного пешеходного перехода. Нет возможности пройти напрямую от дома 30 по Люксембург к дому 45 по Народной. «Зебра» легко может быть воссоздана во время реконструкции.

В-четвертых, круговое движение представляет собой отличную ловушку для пьяных водителей. Сложно людям проехать не по прямой. Русский аналог немецкого «Идиотен тест». За примерами далеко ездить ходить не надо. Возьмем один из последних случаев на кольце по Кузбасской дивизии, где человек повредил секции ограждения (по информации пресс-службы администрации Пскова, дорожные службы восстановят ограждение, затем муниципалы взыщут с виновника компенсацию через суд).

В-пятых, объективно на кольце меньше пробок. Совсем необязательно заезжать на круг только с правой полосы. Обязательно только не покидать кольцо из внутренней.

В-шестых, столкновения на круговом пересечении имеют более «мягкий характер» из-за снижения скорости.

Некоторые свято убеждены, что круговой перекресток провоцирует дополнительные аварии по сравнению с обычным и всячески стараются избегать места с подобной организацией движением. Отчасти с этим можно согласиться, главная причина – упрямая привычка покидать кольцо из внутреннего ряда. Судя по взятым темпам, придется побиться еще лет пять чтобы основательно «выбить» любителей этой дурацкой привычки.

Я бы еще ускорил этот процесс. Нужно взять в автобусном парке какой-нибудь старый чиненый-перечиненный автобус и отправить кататься на круговые перекрестки по внешнему радиусу в просветительских целях. Один день на Инженерной-Индустриальной, другой на Труда – Поземского. Через месяц-другой все нормализуется. Если государство не спешит организовать «большой автобус наказания», в дело вступает частная инициатива. Слышал историю про приметные «жигули», которые несколько дней подряд оформлялись в разных ДТП на кольце улицы Балтийской по европротоколу. Не они первые и не они последние.

Если серьезно, происшествия на круге мелкие и малозначительные, чаще всего без ущерба для жизни и здоровья. А вот на обычных перекрестках мы запросто видим лобовые столкновения и опрокидывания на крышу. Какие еще нужны аргументы в пользу кругового движения?

Следующее место, где просто обязано появиться круговое движение - перекресток Рижского проспекта и дороги на Родину. При движении из Родины и Борисовичей утомительно стоять на светофоре. На Рижском все никак не могут определиться с полосностью на выезде из города.

Участок федералки между Псковом и Неелово один из самых загруженных в регионе. Постоянные пробки утром и вечером перед светофорами. Рано или поздно произойдёт расширение дороги после строительства новой развязки с Северным обходом. Планируется реконструкция Гаражного проезда. Наверное, будет и город-сад на месте бывшей свалки, дорога будет востребована. Мы еще не планируем новый круговой перекрёсток на Рижском? Непорядок.

Денис Бахтин

Теги: #дороги #авто
Источник: Псковская Лента Новостей
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