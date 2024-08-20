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АвтоМир / Автоблоги

Новая страховка для таксистов: забота о пассажирах или очередной побор?

30.09.2024 21:23|ПсковКомментариев: 0

1 сентября 2024 года вступил в силу новый закон об обязательном страхование пассажиров легковых такси. Получившие разрешение на перевозки такси юрлица, индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны застраховать свою ответственность на сумму от 2 млн рублей за причинение вреда жизни пассажира и на 23 тысячи рублей — за повреждение имущества.

ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. С 2013 года этот полис обязателен при перевозках любыми видами транспорта, кроме метро и такси. В 2023 году Госдума приняла закон, который распространяет норму об ОСГОП и на такси. Это уже второй вид страховки в сфере такси, сейчас все таксисты обязаны получать полис ОСАГО. По предварительным расчетам Банка России, стоимость нового полиса составит от 1 300 до 5 400 ₽.

Новая обязательная страховка, по задумке, повышает финансовую защищенность пассажиров: за вред здоровью, причиненный во время поездки, можно будет получить до 2 млн рублей. Ранее лимит по полису ОСАГО составлял 500 000 рублей.

По мнению ряда водителей такси, цель принятия нового закона – вытянуть из людей как можно больше денег. Прошлые серьезные изменения были предприняты в интересах государства, когда всех обязали оформить самозанятость или ИП. Проходящая реформа, как считают работники руля, предпринята исключительно для пополнения бюджетов страховых компаний.

В теории вторая страховка должна повлечь увеличение выплат, по факту она влияет на степень безопасности в худшую сторону. «Ценник на поездку сейчас смешной. Отсюда еще меньше денег и меньше возможности вкладывать в автомобиль, следить за ним, а это в первую очередь вопрос безопасности пассажиров», - объясняет один из водителей псковского такси.

Таксопарков в том виде, в каком они существовали в советские годы, не существует. Водитель остается один на один со всеми проблемами. Необходимость еще что-то куда-то вкладывать означает, что придется работать еще больше.

Еще меньше будет соблюдаться режим труда и отдыха. Таксистам добавили новых обязанностей, а количество часов в сутках осталось неизменным. Надо понимать и контингент, который работает в этой сфере. Для многих в Пскове работа такси является дополнительной подработкой, бонусом к основной занятости. Даже работающие постоянно в данной сфере не могут похвастать пятидневкой с 40-часовой рабочей неделей.

«Постоянные переработки, пробки и нервы, пассажиры бывают разные. Сама система подталкивает к нарушению скоростного режима», - делится наш собеседник.

Очень много пустых заказов и отказов. Водитель полдня может кататься впустую. Где-то от поездки отказывается пассажир, а где-то и сам водитель не возьмет заказ. Например, когда большая компания вызывает одно такси, но в машине нет столько посадочных мест. В случае поломки можно остаться без заработка. Поломки бывают разные, некоторые запчасти можно ждать несколько дней или даже недель. Остается либо ждать, либо арендовать машину. Все это мы рассказываем только для понимания общей картины: труд сложен и многогранен. Иногда ты ездишь на машине, а иногда ты торчишь под ней на эстакаде, на холодном ветру и в 30-градусный мороз.

«В целом закон принят только в интересах страховых компаний. Не вижу никаких информационных и разъяснительных кампаний со стороны страховых компаний. Водители такси не знают, сколько стоит полис ОСГОП. Даже суммы, которые называют, непонятные - это страховка на год или на месяц», - говорит наш собеседник.

По ряду причин водители не спешат покупать страховку ОСГОП и заняли выжидательную позицию. Во-первых, есть определённые опасения ставить машину на учет в качестве такси. Потом будет сложно продать.

Во-вторых, все ждут, потому что научены богатым жизненным опытом. Справка об отсутствии судимости таксистам тоже с недавних пор обязательна. По факту ее никто не спрашивает, бумага больше года лежит в бардачке, и уже пора заказывать новую.

В-третьих, обычно в компаниях-диспетчерских есть переходный период, когда они также стимулируют к переходу на новых условия добавлением так называемых баллов приоритета.

«Таким образом новый закон - очередной повод высосать деньги. Насколько больше возьмут денег с таксистов, ровно столько денег не будет вложено в машину», - резюмирует наш собеседник. Как вариант законодатель мог бы переложить ответственность по ОСГОП на диспетчерские службы, а те в свою очередь могли бы брать дополнительный процент с заказа.

На сегодняшний день имеется отток людей из такси. Еще весной часть водителей ушла, так как не желала оформлять самозанятость. Кто-то не мог совмещать этот статус с основной работой, а кто-то просто не знал, что самозанятость возможна наряду с работой по найму. Рано или поздно количество желающих идти в таксисты уменьшится. Дефицит работников и стоимость услуг увеличится. Платить будем больше, а улучшения качества не происходит.

За последние годы пассажиры такси видели уже много законодательных новаций в сфере таксоперевозок. Реформы происходят одна за другой, каждый год что-то видоизменится, но глобально для пассажиров ничего не меняется.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей
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