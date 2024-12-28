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Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной ожидается в 2025 году

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, воду и регулярные дорожные происшествия на перекрестке с круговым движением у третьей поликлиники. Со дня сдачи обновленного пересечения улиц Инженерной и Индустриальной в декабре 2020 года движение на «круге» является непосильной задачей для некоторых.

С момента «рождения» перекрестка в новом, округлом варианте псковичи задаются вопросом – не слишком ли узкие полосы? Почему недостаточно ширины? Нельзя ли сделать газон поменьше, а полосы для движения пошире? Можно ли что-то изменить и отучить водителей покидать кольцо из внутренней полосы?

Похоже, ответы на эти вопросы все-таки найдены. Под конец года пришли приятные новости для псковских водителей. В 2025 году на перекрестке Инженерной - Индустриальной условия для движения могут измениться в лучшую сторону. Ожидаются улучшения, направленные на повышение безопасности движения.

В декабре проблеме исполняется 4 года. До 2020 года крупный перекресток улиц Инженерной и Индустриальной существовал в обычном классическом виде с пробками на всех направлениях и доездами на красный сигнал светофора. Четыре стороны перекрестка дополняла пятая – нерегулируемое светофором примыкание востребованной дороги к поликлинике и другим организациям. Куда водители иногда попадали самыми немыслимыми загогулинами, нарушая сразу все возможные правила движения. В 2020-м перекресток подвергся тотальной и обстоятельной перепланировке, с организацией кругового движения.

Пробок не стало, но появилась другая проблема – аварийность. Диаметр газона очень большой, а ширина полос очень маленькая. Большегрузам сложно разъехаться, а иногда бывает непросто и легковым автомашинам. Статистику аварийности на перекрестке приводит Госавтоинспекция УМВД России по городу Пскову в ответ на запрос депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова.

На перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в 2022 году зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в 2023 году - 8 ДТП, а за 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 16 происшествий. В приведённых цифрах учтены как происшествия с пострадавшими, так и с материальным ущербом. Надо понимать, что реальное количество случаев может быть даже больше. При определенных условиях водители могут оформить происшествие самостоятельно в порядке «европротокола». Сотрудники полиции на вызов приезжают, объясняют недоверчивым гражданам, как правильно все оформить, и оставляют на месте, а в полицейские данные это происшествие не попадает.

«Проблема Инженерной влияет и на другие участки улиц, - убежден депутат Денис Иванов. - Если мы перенесемся в час пик на Октябрьский проспект, транспорт стоит чуть ли не от «Максимуса». Пробка нон-стоп. Если улица Инженерная будет нормально функционировать, можно серьезно разгрузить центр. Можно спокойно уйти на Инженерную и объехать все через мост Невского».

По мнению депутата, многие водители просто боятся «встрять» на перекрестке Инженерной – Индустриальной, который буквально отпугивает участников движения. Любая авария на этом круге вызывает новые сложности. С некоторых сторон нет дублёров, невозможно съехать с перекрестка. Через него проходят и маршруты общественного транспорта. В случае столкновения пассажирским автобусам нередко приходится забираться колесами на газон.

Подтверждение боязни «кругов» – оживленное движение в Аллейном переулке и улице Аллейной, через которые многие до сих пор стараются объехать опасное место. Настолько оживленное, что пришлось успокаивать «лежачими полицейскими».

Совершенно понятно, что дальше так продолжаться не может. 26 декабря межведомственная рабочая группа по обеспечению безопасности на автодорогах Пскова рассмотрела обращение депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова по обеспечению безопасности участников дорожного движения на перекрестке.

Для снижения аварийности Госавтоинспекция считает целесообразным увеличение диаметра центрального островка и увеличение ширины обоих полос движения. По словам представителя городского отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимира Кириллова, приведённая статистика аварийности складывается из двух видов происшествий. Первый – при проезде большегрузный транспорт смещается во внутреннюю полосу и не соблюдает необходимый интервал. Второй вид - нарушение правил выезда с «кругового» перекрестка.

По первой проблеме (нехватка места) предполагаемое решение - увеличить внешний и внутренний диаметр. Предполагается реконструкция перекрёстка.

По проблеме выезда из внутреннего круга предполагается ограничить физически возможность покидать круговой перекресток из внутренней полосы. Будет разрешен выезд только из «правильной», внешней полосы. Выезд будет сужен. Аналогичное решение ранее уже было принято по перекрестку улиц Леона Поземского и Труда, но пока «не вступило в силу». Изменения произойдут при подходящих погодных условиях.

Аналогичное решение ранее уже было принято по перекрестку улиц Леона Поземского и Труда, но пока «не вступило в силу».

Обычная разметка действительно может не отучить покидать кольцо из внутренней полосы. Более убедительным средством могут оказаться камеры фотовидеофиксации. Действующая редакция федерального закона об автодорогах позволяет применять средства записи как просто на перекрестках, так и в местах, где в течение отчетного года произошло 4 и более дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом одного вида.

По итогам обсуждения депутатского предложения на межведомственной рабочей группе решено подготовить обновленную схему движения на Инженерной – Индустриальной. Ее рассмотрят на следующем заседании в январе. Концептуально предложение принято сразу, дело в деталях. Заодно решено распространить новую схему съезда с кольца на улицу Кузбасской дивизии, где аналогичные аварии происходят с большой регулярностью.

Некоторые граждане задают вопросом: зачем тогда внутренняя полоса на круговом перекрестке?

Въезд на кольцо возможен с любой полосы примыкающей дороги. Совсем необязательно томиться в очереди в правой полосе при свободной левой. Передвигаться по кругу во внутренней полосе можно. Это ваше законное право. Главное – заблаговременно перестроиться во внешнюю полосу. Если не получилось перестроиться, никто не запрещает навернуть еще кружок. Или два. Хочу заметить: перестроение означает плавное перемещение из одной полосы в другую. Без создания помех другим участникам движения. Встать в левой полосе с включенным правым поворотником и пропускать транспорт в правой полосе, который движется по кольцу дальше, - это по-свински.

По мнению депутата Дениса Иванова, решение проблемы аварийности на Инженерной возможно в 2025 году. Нужно демонтировать и переустановить несколько световых опор, стоек со знаками и расширить полосы для движения. «История тянется уже несколько лет. Несколько раз говорил представителям УГХ, что нужно расширять полосы. Не вижу проблемы, даже если расширению мешают какие-то сети. При необходимости можно раскопать, это не так часто происходит», - отметил депутат.

Вариант «отменить круг» и вернуть на место «пробки» всерьез рассматривать нельзя. Остается только двигаться вперед. Расширять и дорабатывать.

Денис Бахтин