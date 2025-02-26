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Опыт покупки нового китайского автомобиля. Плюсы и минусы

Стоит ли бояться китайских автомашин? Есть ли смысл покупать китайца? Если да, какого брать? Какие подводные камни вас поджидают в салоне? Пскович Павел Михайлов делится опытом покупки нового китайского автомобиля.

Фото сгенерировано нейросетью

Несмотря на своеобразную финансовую обстановку, среди нас есть люди, которые вынуждены думать о замене автомобиля.

Причины разные: критическая усталость своего автомобиля, желание поиграть с инфляцией и заморозить живые деньги, выигрыш в спортлото и прочее.

Смысл в том, что условный автолюбитель подведен к развилке, вынуждающей его пойти по одному из трех путей:

Покупка нового российского/китайского автомобиля «по старинке». В официальном салоне с гарантией, с вежливым менеджером в белой рубашке и юридически прозрачной сделкой.

Покупка машины в крайне мутном и рискованном рынке б/ушных автомобилей. Сюда мы включаем все «привезенки» из Европы, Кореи, Беларуси, Китая и других стран.

Параллельный импорт новых машин со всеми вытекающими «условными» гарантиями, русифицированием, серыми дилерами и прочими приключениями.

При этом каждое из направлений имеет право на жизнь. В любом из них можно найти финансово выгодное решение своей проблемы.

Моя история относительно проста: в конце ноября у меня скопилась определенная сумма наличными, и я действительно стал бояться ее потерять.

Вернее, стал опасаться, что она помаленьку будет растворяться текущими тратами, инфляцией или желанием все бросить и рвануть на море.

Историю с депозитом откладываем в сторону: лично у меня ощущение, что инфляция, как минимум, съедает выгоду от вклада.

Параллельно созрела задача по замене своего «постоянного» автомобиля. Моя Skoda Superb разменяла вторую сотню тысяч пробега, и мысль о покупке нового автомобиля пришла сама собой.

Для меня автомобиль - это один из инструментов зарабатывания денег. Он трудится в сфере индивидуального трансфера и туризма.

Сразу оговорюсь, что к Skoda у меня нет никаких претензий - великолепный автомобиль. Но, во-первых, возраст и пробег, а, во-вторых, в моей работе мне необходим максимально свежий автомобиль. В идеале новый. Клиент, знаете ли, пошел слишком взыскательный.

Накинув сверху принцип «деньги должны работать», было принято решение о покупке автомобиля.

И я выбрал первый путь в виде покупки НОВОГО китайского автомобиля.

Этому поспособствовало два определяющих момента:

1. Мне была необходима визуально симпатичная, благородного цвета, вместительная машина. Отечественный автопром автоматом мимо. Причем по всем параметрам.

2. Я хотел реализовать финансовую программу «нулевой» ставки кредитования от производителя.

Я долго думал. Взвешивал, анализировал и дотошно изучал все нюансы китайских машин, максимально погружаясь в контекст.

Информации хватает, начиная от тематических телеграм-каналов, заканчивая видеохостингами и бортовыми журналами.

И, чем больше я погружался в теорию, тем тверже понимал, что враг-то и не так страшен, как говорят. Оказывается, и с китайскими машинами есть жизнь.

Выбор автомобиля

Согласно данным статистики, в 2024 году среди китайских производителей в России сформировалось четыре лидера (по убыванию): Haval, Chery, Geely, Changan.

В марках у меня никакого приоритета нет, исключительно три критерия:

Лучшее предложение по цене и условие по рассрочке.

Наличие дилера в Пскове (спорный тезис, дилеры в Петербурге могут предлагать более гибкую схему ТО. Но дома все равно спокойнее).

Массовость модели (наличие склада запчастей в стране, опыт сервисменов, обширный фан-клуб владельцев).

Соответственно ищем только среди указанных производителей.

Гнаться за конкретной моделью - удел вкусовщины. Вы удивитесь, но за исключением некоторых моделей (пикапы и рамники), концептуально это все одинаковые машины с отличием лишь в размерах и дизайне.

Комплектацию рассматривал исключительно базовую и на переднем приводе.

Поиск машины проходил в Санкт-Петербурге: больше выбор комплектаций и цветов, более жесткая конкуренция дилеров между собой (соответственно, более сговорчивые), ну и наличие машины здесь и сейчас.

Время выбрал тоже не абы какое, а конец года, конец декабря.

Дилеру надо закрывать план продаж за месяц/квартал/год, машина через неделю прибавляет по документам год, падение спроса на новые машины из-за высокой ставки потребкредита, клиентов нет/премий нет, будут более сговорчивые. И вишенка: с 1 января повышение утильсбора с последующим ростом цен.

Первым «отлетел» концерн Geely: в двух салонах разговаривают, словно делают одолжение. Никаких субсидий нет, скидки формальные. Подарков нет. Отношение: не нравится - проходите мимо. Цены значительно выше конкурентов.

Вторым «отошел» Changan. Дилеры адекватные, но модели своеобразные. Линейка Uni - псевдоспортивные машины с небольшим багажником и зажатым задним рядом. Линейка CS - заметно устарела относительно других производителей. Седаны были не интересны.

Третьим был Haval. Перспективные модели: новый F7, бестселлер Jolion и мускульный Dargo. По цене F7 был интересен, но скидку и подарки не дают - новая модель. Jolion - отличный автомобиль за свою цену, и он был самым запасным вариантом. Псевдобрутальность Dargo мне не нужна. Седанов в линейке нет.

У Haval неплохая кредитная программа, но «нулевой» кредит начинался с 70% наличными и рассрочки только на 12 месяцев, дальше шло повышение ставки и срока выплаты.

В итоге в «закладки» положил новую F7. Хороший автомобиль, но слегка выходил за бюджет.

Подарки можно было выбирать из двух любых позиций (например, шины и тонировка, или сигналка и антикор).

Четвертым был Chery. Изначально рассматривал седан Arizzo 8, но в первом же салоне предложили любопытную цену на Tiggo 8 Pro Max, на котором, собственно, я и остановил свой выбор. Относительно Arizzo он крупнее, больше багажник, 7 мест.

Кроме того, именно в Chery оказалась самая дружелюбная программа рассрочки: 70% наличными и остаток на 36 месяцев рассрочки под 0,01% годовых. Это было самое выгодное предложение из всех производителей.

Этап торга

Самый интересный и самый выматывающий этап покупки.

Дилеры Chery оказались самыми шустрыми и въедливыми. Когда попадаешь к ним в оборот, они начинают тебя кружить, обещая самую низкую цену в городе.

Все это ложь. Начинается этап торговли.

Молоденький менеджер Олег предлагает тебе цену Х.

Ты говоришь: «Ок, парни. Спасибо. Доеду до другого дилера, узнаю, что они предложат».

«Стойте, стойте. Мы не договорили. Сейчас подойдет старший менеджер и сделает особое предложение», - и буквально держит тебя за руку в ожидании старшего.

Подходит старший менеджер и полушепотом делится секретом, мол, Олежек-то наш еще зеленый, не видит хорошего парня-покупателя, и он все исправит. Дает Х минус 50 тысяч рублей.

Ты: «Ок. Спасибо. Я поехал».

«Подождите пожалуйста. Сейчас подойдет руководитель продаж и предложит свою цену. Только для вас», - говорят тебе.

В это время «зеленый» начинает мне по-житейски рассказывать, что он приехал из Вологды, как дорого стоит снять жилье. Что покупателей нет, и премии не будет, а на съемном жилье беременная жена.

Старший менеджер подхватывает беседу и рассказывает о том, насколько великолепен Псков. Как он там был, и мед, и пиво пил. И вообще, мы, псковичи, прекрасные ребята.

Ждем руководителя. Мне просто не дают уйти.

Подходит руководитель отдела продаж. Дает с ходу Х минус 100 тысяч от начальной цены. Начинает рассказывать про разные программы: скидка по ребенку, кредитные программы, трейд-ин.

Я прямо говорю, что в любом случае еду к конкуренту.

И тут меня пытаются подловить на «мужское слово». Дайте, дескать, слово, что приедете после всех конкурентов к нам.

На грани грубости мы расходимся, и я уезжаю. Но хорошую цену уже получил.

Во втором салоне ситуация примерно схожая. Главное - клиента не выпустить из салона.

Только здесь старший менеджер три раза сбегал к руководителю продаж и согласовывал стоимость. Цену я получил Х минус 150 тысяч рублей.

Еду к третьему дилеру. Узнав цену «второго салона», мне сразу дают Х минус 200 тысяч. Я уже утомлен этим днем, меня цена устраивает, и я начинаю вносить предоплату.

И тут звонок «первого салона». Голосом утопленника:

- Павел, это Олег, менеджер по продажам. Мне руководитель обозначил, что увольняет меня. Жаль, что вы к нам не приехали. Вы отличный парень, мы б нашли консенсус. Было приятно познакомиться. Ну а нам с беременной женой, видимо, не судьба покорить Петербург.

- Видимо. До свидания, Олег. Жене привет.

Минута, и звонок « второго салона».

- Павел, мы знаем, что сейчас вам предлагают цену меньше чем у нас. Сколько?

- Х минус 200 тысяч.

- Дайте пару минут.

***

- Павел, даем вам Х минус 250 тысяч. Плюс подарки в виде допов: зимняя резина, сетки, коврики, антикор, сигналка, тонировка, шумка арок. У нас дело принципа перебить цену главного конкурента.

- Еду к вам.

В итоге я закрыл сделку со вторым дилером.

Справедливости ради, надо сказать, что «третий дилер» дал еще ниже цену, в Х минус 300 тысяч. Но это было уже по пути домой, в Псков. Возвращаться я не стал.

Таким образом, убив весь день, я снизил изначально минимальную цену на 250 тысяч и получил бонусом допы. Цена оказалась одной из самых низких в России.

Программы и кредит

Все производители используют спецпрограммы по расчету условной скидки от базовой цены автомобиля.

То, что вы видите на сайтах продаж, где указана минимальная цена машины, это и есть та самая максимальная скидка.

Как правило, она состоит из:

- Скидки за покупку машины через кредит. Долго расписывать, но в некоторых случаях это очень выгодный механизм. Главный принцип: чем больше первоначальный взнос наличными, тем выгоднее кредит.

- Скидки по программе от производителей. Например, за несовершеннолетнего ребенка или субсидирование от производителя.

- Скидки по трейд-ину. Очень хитрая схема. Много нюансов. В редких случаях он выгоден покупателю, но очень удобный. В каждом конкретном случае надо все просчитывать. Правда, есть и нестандартные «схематозы», которые помогают эту скидку реализовать.

В моем случае я смог закрыть все эти три пункта. И итоговую стоимость машины получил ниже базовой.

Chery Tiggo 8 Pro Max и собратья

В итоге был приобретен Chery Tiggo 8 Pro Max черного цвета в базовой комплектации Elite.

Мотор турбированный 1.6 (186 л.с.), передний привод, коробка робот.

Комплектация умеренно-необходимая: стандартный электропакет, подогрев всех сидений (перед/зад), руля, лобового, двухзонный климат. Нам, аскетичным ребятам, за глаза.

Проехав 2000 километров и собрав в кучу свои впечатления (плюс информация с форумов/пабликов/хостингов), позволю себе выложить субъективное мнение о китайских паркетниках стоимостью в 2-3,5 млн рублей:

Стоит ли бояться китайских машин?

Нет, не стоит. Технически - это обыкновенный современный автомобиль с проверенными решениями. Принципы автомобильной архитектуры такие же, как на условном Kia Sportage или VW Tiguan.

Дизайнеры, инженеры, конструкторы массово переманиваются от других производителей. Например Кевин Райс перешел из Mazda в Chery, Петер Хорбери из Volvo в Geely.

Многие детали сделаны мировыми концернами без привязки к производителю машины: Valeo, LUK, Bosch.

Эти же машины стремительно обесцениваются? Вы теряете деньги!

Мы не знаем, что будет с автомобильным рынком через 3-5 лет, когда китайские машины массово хлынут на вторичный рынок. Вечные ценности всегда определяют итоговую стоимость: пробег, наличие ДТП, прохождение ТО, количество владельцев.

Смотря на популярные Geely Coolray и Haval Jolion, я б не сказал, что они обесцениваются. Пропорции такие же, как и на условном корейце.

Скажу больше. Те, кто сейчас критикуют и смеются над владельцами новых китайцев, через три-четыре года будут вынуждены, скривив лицо, покупать китайскую б\ушку. Вариантов не будет (как же я хочу ошибиться).

Машина проедет 50/70/100 тысяч километров и развалится.

Нет. Изучая материалы, я видел видеообзоры о китайских машинах с пробегом в 200-250 тысяч в качестве такси в Москве (даже одна прошла 370 тысяч трассового пробега).

И особо критичных замечаний нет. Если и ломается, то планово и без сюрпризов.

Но! Конечно, есть и неудачные модели, которые выпили всю кровь у хозяев. Это надо признавать. Поэтому, в целом, надо смотреть по конкретным маркам и моделям.

Для этих машин нет запчастей. Долгий срок поставки.

И да, и нет. Расходники, ходовое железо - все в течение 2-5 дней приезжает в магазин. Сложные и редкие позиции - как пойдет. Например, на этот же Тигго 8 задний фонарь может ехать до двух месяцев. Бампер - месяц.

Но, в чем соль массовых моделей - их уже полно на разборках за умеренный ценник. Это решаемо. Эти машины только насыщают рынок.

Недавно была новость о том, как быстро гниют китайцы. В целом - чушь. Показывали модели, которые выпускались 10-15 лет назад. Современные «китайцы» - это объективно другие машины. Как правило, они все полностью оцинкованы, за исключением крыши.

Но есть нюансы. Читая паблики, я видел, что проскакивают единичные случаи коррозии на капотах, в местах контактной сварки, на крышке багажника. Но нет системности и нет привязки к конкретному производителю.

Но мы тут же вспоминаем VAGострянку или, например, Nissan X-trail Т31 с его крышкой багажника. Все везде одинаково.

Обобщенные по всем маркам и моделям плюсы и минусы (подчеркну, что это мои субъективные наблюдения) выглядят так:

Плюсы:

- Отличные моторы. Турбовые. Надежные. Если не лезть в них с прошивками, чиповать и пытаться усовершенствовать, то особых нареканий нет.

- Коробки. Сейчас применяется, как правило, робот. Вполне надежная коробка. Конкретно в Чери Тигго 8 он работает классно, бесступенчато перебирая передачи. Также популярны классические гидроавтоматы. Без нареканий.

От вариатора они отходят, там действительно были проблемы.

- Кузова. Большинство китайцев - это паркетники. Универсальный кузов, перекрывающий почти все потребности автолюбителей.

- Оцинкованные элементы кузова, кроме крыши.

- Приятные, современные салоны. Неплохие материалы отделки.

- Отличный головной свет.

- Хорошие комплектации в базе. В принципе, всего хватает и в базе.

- Развитая сеть техцентров.

- Какая-то гарантия на 5-7 лет. Правда, с миллионом «но». Но все-таки.

Как правило, головные офисы концернов очень внимательно следят за отзывами на свою продукцию. Налаживают связи с клубами и стараются оперативно решать проблемы.

Минусы:

- Нет стабильности в качестве. Из 10 машин 8 отличные, а две - сплошная проблема. То одно, то другое. Соответственно, все это выливается в сеть и формирует мнение автолюбителей.

- Туманная ликвидность через 3-5 лет. И тем более стоимость и качество обслуживания через 10-15 лет. Не до конца ясен ресурс автомобилей.

- Удивительно, но при нормальной эргономике и количестве места в салоне, в среднем, небольшие багажники.

- Полный привод. Идет с ним перманентная борьба. Бывают нюансы программного управления.

- Электроника. Кому как повезет. У некоторых все хорошо, а некоторые постоянно что-то обновляют в мозгах у дилеров, иначе получают некорректную работу климата, музыки, приложений.

- Все «запитано» на центральный дисплей - «планшет». Практически полное отсутствие физических кнопок.

- Странная работа климат-контроля. Тяжело поймать оптимальную температуру. То +22 жарко, то +23 холодно. То потеют стекла, то нет.

- Шумоизоляция. По сравнению с немецким автопромом - это сплошное разочарование. Где-то рядом с корейцами и японцами.

При этом характерны китайские чудеса в виде двойных передних стекол и полное отсутствие шумки задних арок. Шумовой фон не сбалансирован.

- Относительно дорогое ТО. 15-20 тысяч рублей.

- Дорогие новые кузовные элементы. Но тут КАСКО без вариантов.

К чему этот опус?

Торгуйтесь. За любой рубль надо биться. Вы каждый рубль зарабатываете, тратя свой самый важный ресурс - время. Его не вернуть. Так зачем его просто так дарить дяде? Помните, что перед вами стоит не субтильный парень-менеджер, рассказывающий о сложностях своей судьбы/автосалона/погоды на Марсе. А лицо циничной компании, которая не обеднеет от дополнительной скидки.

Воспринимайте китайские автомобили как реальность. Не ерничайте и не тыкайте пальцем. Объективно - это неплохие автомобили за свою цену. Конечно, есть нюансы. Пройдет несколько лет и они окончательно войдут в нашу среду. Альтернативы нет.

Не бойтесь и не ленитесь объехать дилеров Пскова, Петербурга, Москвы. Пусть на это уйдет один/два/три дня. Выгода составит несколько сотен тысяч рублей. Посещать дилера исключительно вживую. По телефону с вами никто серьезно говорить не будет.

Будьте вменяемо-наглыми. Покупайте автомобиль с мыслью: не сторгуюсь, да и черт с ним. Вообще ничего не куплю и буду ездить на своем старье. Не стесняйтесь сталкивать лбами дилеров проминая цену все ниже и ниже. Но при этом помните про грань разумного. При анализе вы должны понимать объективное ценовое дно.

Прагматично подходите к выбору комплектации. Без половины плюшек можно смело обойтись. Помните, что мы все начинали с простых машин, где в лучшем случае был только гидроусилитель, электростекла и сигналка. Больше опций - выше цена. А надо ли?

Ну и последнее. Трезво подходите к покупке автомобиля, тем более в нынешних реалиях. Нужны ли вам кабальные условия? Вытяните ли вы их? Сколько вы готовы отдать наличными и сколько готовы выплачивать в кредит.

Не забывайте, что автомобиль - это просто удобная вещь. Замыкать на нее смысл своего существования глупо. Лишать свою семью и детей отдыха, хороших подарков, и своего душевного спокойствия - преступно.

Хороших дорог и радующих вас автомобилей!

Павел Михайлов