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За год дизельное топливо в Псковской области подорожало на 6,8%

В феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены по Псковской области на автомобильный бензин выросли на 0,1 процента, на дизельное топливо - снизились на 0,1 процента, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Февраль 2020 в % к январю 2020 декабрь 2019 февралю 2019 Бензин автомобильный 100,1 100,3 101,9 Бензин автомобильный марки АИ-92 100,4 100,5 101,6 Бензин автомобильный марки АИ-95 99,9 100,1 101,8 Бензин автомобильный марки АИ-98 100,04 100,2 102,5 Дизельное топливо 99,9 100,5 106,8

Из наблюдаемых марок наибольший рост за месяц отмечен на бензин марки АИ-92 - на 0,4 процента.

По сравнению с декабрем 2019 года также более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 - на 0,5 процента.

По сравнению с февралем 2019 года более других подорожал бензин автомобильный марки АИ-98 - на 2,5 процента.

Цены на дизельное топливо по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,5 процента, с февралем 2019 года - на 6,8 процента.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по Псковской области за февраль 2020 года