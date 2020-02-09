←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Непогода спасет от штрафа
Деревья или ехать?
Где переобуть машину?
Ремонт на 23 июля
Рискованное место
Пусть бегут неуклюже...
Без «МАЗов» и Setra
ещё За рулём 09.02.2020 13:2741 На недавно открытой для движения улице Юности полностью запретили парковку 12.03.2020 12:271 За год дизельное топливо в Псковской области подорожало на 6,8% 10.03.2020 11:300 Обязательные работы назначены жителю Красногородского района за пьяное вождение 10.03.2020 09:281 В Опочке задержан пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полицейских 09.03.2020 15:200 Соблюдать меры безопасности при перевозке детей призывает псковичей ГИБДД 07.03.2020 09:582 Сотрудники ГИБДД поздравили псковичек с 8 марта
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

За год дизельное топливо в Псковской области подорожало на 6,8%

12.03.2020 12:27|ПсковКомментариев: 1

В феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены по Псковской области на автомобильный бензин выросли на 0,1 процента, на дизельное топливо - снизились на 0,1 процента, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

 

Февраль 2020 в % к

январю

2020

декабрь

2019

февралю

2019

Бензин автомобильный

100,1

100,3

101,9

Бензин автомобильный марки АИ-92

100,4

100,5

101,6

Бензин автомобильный марки АИ-95

99,9

100,1

101,8

Бензин автомобильный марки АИ-98

100,04

100,2

102,5

Дизельное топливо

99,9

100,5

106,8

Из наблюдаемых марок наибольший рост за  месяц отмечен на бензин марки АИ-92 - на 0,4 процента.

По сравнению с декабрем 2019 года также более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 - на 0,5 процента.

По сравнению с февралем 2019 года более других подорожал бензин автомобильный марки АИ-98 - на 2,5 процента.

Цены  на дизельное топливо по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,5 процента, с февралем 2019 года - на 6,8 процента.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по Псковской области за февраль 2020 года

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 6710 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.03.2020, 13:030 Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников 12.03.2020, 12:271 За год дизельное топливо в Псковской области подорожало на 6,8% 12.03.2020, 10:250 Опубликованы условия проезда большегрузов в период весенней «просушки» дорог Псковской области 12.03.2020, 08:520 «Фольксваген» и «Лада Веста» столкнулись на перекрестке улиц Поземского и Алмазной
12.03.2020, 08:135 Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО 11.03.2020, 20:311 Ремонт улицы Балтийской в Острове начался с прочистки кюветов и укладки труб. ФОТО 11.03.2020, 19:111 Разбитый тротуар у коррекционной школы №2 в Пскове отремонтируют в 2021 году 11.03.2020, 15:431 Власти Пскова рассмотрят возможность установки светофора на пересечении улиц Ижорского Батальона и Снятная Гора
11.03.2020, 10:250 «Лежачие полицейские» появятся рядом с пешеходным переходом на Шестака в Пскове 11.03.2020, 09:000 Два водителя госпитализированы после ДТП на дороге Великие Луки — Новосокольники 10.03.2020, 19:442 Определен подрядчик на ремонт дороги Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь по нацпроекту БКАД 10.03.2020, 15:533 Фотофакт: На Инженерной снова эвакуируют машины
10.03.2020, 14:581 Автовладельцев просят 11 марта освободить улицу Рокоссовского от припаркованного транспорта 10.03.2020, 12:220 Полицейские по «горячим следам» задержали угонщиков в Печорском и Островском районах 10.03.2020, 11:300 Обязательные работы назначены жителю Красногородского района за пьяное вождение 10.03.2020, 10:250 Женщина получила перелом позвонка в ДТП на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского
10.03.2020, 09:281 В Опочке задержан пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полицейских 10.03.2020, 08:212 В России подорожают автомобили 09.03.2020, 21:550 ДТП произошло на перекрестке Рокоссовского - Коммунальная в Пскове 09.03.2020, 21:442 На четырех дорогах в Псковской области разрешили ездить быстрее
09.03.2020, 17:000 На трассе Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией 10 марта ограничат скорость 09.03.2020, 15:200 Соблюдать меры безопасности при перевозке детей призывает псковичей ГИБДД 09.03.2020, 10:550 Пьяного автоугонщика задержали росгвардейцы на дороге Остров - Новоржев 08.03.2020, 20:384 Как в фильме ужасов: Местные жители о дороге Новосокольники - Базлово
08.03.2020, 17:055 В фирменном поезде «Москва - Псков» с апреля исчезнут сидячие места 08.03.2020, 15:222 Депутат объяснил, почему не ведется благоустройство пешеходной дорожки к мосту Невского в Пскове 08.03.2020, 13:040 В Пскове ищут свидетелей ДТП на улице Звездной 08.03.2020, 12:230 Вступили в силу новые правила оформления полисов ОСАГО
07.03.2020, 19:410 Псковским автолюбителям напомнили об оказании услуг в МРЭО ГИБДД 07.03.2020, 11:300 УГИБДД напоминает псковичам о временном закрытии участка дороги 07.03.2020, 09:582 Сотрудники ГИБДД поздравили псковичек с 8 марта 06.03.2020, 15:150 Тротуары в Бежаницком районе станут ровнее за 10 миллионов рублей
06.03.2020, 14:560 Самый масштабный ремонт в рамках БКАД в Псковской области пройдет на Гдовской трассе 06.03.2020, 11:290 Псковские таможенники возбудили 2 уголовных дела по факту невывоза автомобилей с иностранной регистрацией 06.03.2020, 10:200 Улицы Маяковского и Горького отремонтируют в Усвятах 06.03.2020, 09:580 10 марта в Пскове закроют для проезда участок улицы Кузнецкой
06.03.2020, 08:480 Женщину сбили на улице Щорса в Великих Луках 06.03.2020, 07:4710 В России в шесть раз увеличилось число женщин, желающих работать водителями 05.03.2020, 17:550 Фотофакт: «Предупреждающий» стул на улице Кошевого 05.03.2020, 13:241 Нацпроект позволит отремонтировать около 6 км дорог в Псковском районе
05.03.2020, 12:260 Четыре камеры фотовидеофиксации нарушений установят на трассах в Псковской области 05.03.2020, 10:450 Минтранс тестирует систему, которая не даст уснуть водителям автобусов 05.03.2020, 10:250 Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку 05.03.2020, 10:090 Пять участков дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе вошли в нацпроект
05.03.2020, 09:376 Установлена личность пенсионерки, насмерть сбитой на улице Советской в Пскове. ФОТО 05.03.2020, 09:033 Сбитый на улице Розы Люксембург в Пскове ребенок перебегал дорогу в неположенном месте 04.03.2020, 23:069 Фотофакт: «Гении» дворовой парковки 04.03.2020, 22:438 Александр Братчиков о ремонте псковских улиц: Лучше, но я не всем доволен
04.03.2020, 19:598 6-летнего ребенка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове 04.03.2020, 19:5016 На улице Советской в Пскове насмерть сбили пожилую женщину 04.03.2020, 13:483 В Пскове решение прокуратуры отменили целлофановым пакетом. ВИДЕО 04.03.2020, 11:430 Улицы Боровую и Черняховского в Пскове планируется отремонтировать до 20 июля Пскове
04.03.2020, 07:140 Автомобили в России будут оповещать водителя о нарушениях правил 03.03.2020, 19:340 Госдума вводит электронное обжалование штрафов за нарушения, зафиксированные камерами 03.03.2020, 19:130 Более 6 км дороги Рубцово - Амосово приведут в порядок в Палкинском районе 03.03.2020, 19:000 Верховный суд разъяснил, чем угон автомобиля отличается от кражи
03.03.2020, 18:0910 Псковская область вошла в число регионов с самыми низкими оценками работы общественного транспорта жителями 03.03.2020, 15:360 Движение затруднено на Ольгинском мосту из-за ДТП 03.03.2020, 15:090 О проекте подземного перехода в Великих Луках рассказала глава администрации города 03.03.2020, 14:370 Три улицы отремонтируют в Острове по «дорожному» нацпроекту
03.03.2020, 14:143 Фотофакт: Ямочный ремонт начался на Ольгинском мосту. 03.03.2020, 12:471 Где отрегулировать развал схождение? 03.03.2020, 12:310 Нетрезвых водителей остановили сотрудники ГИБДД в Пыталово и Великих Луках 03.03.2020, 10:551 Где заказать ремонт турбины?
03.03.2020, 10:061 Четыре новых ПАЗа вышли на маршрутные линии «Псковпассажиравтотранса» 03.03.2020, 08:563 Женщина на «Мицубиси» опрокинулась на автодороге Моглино - Ветошка 03.03.2020, 08:150 Депутаты предлагают ввести вычет на покупку автомобиля 02.03.2020, 15:561 Вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
02.03.2020, 15:341 В автобусе №152 Остров - Псков введены льготы для пассажиров 02.03.2020, 14:390 Автомобили повышенной проходимости получат 9 лесничеств Псковской области 02.03.2020, 14:080 Фотофакт: Арт-объект «Провал» 02.03.2020, 14:001 Устройством освещения на четырех автодорогах займутся в Псковской области
02.03.2020, 13:110 В Псковской области разработаны мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП 02.03.2020, 11:566 Фотофакт: Машины продолжают ездить в Корытовский лесопарк 02.03.2020, 11:540 Дети нанесли предупреждающие надписи перед пешеходными переходам в Новосокольниках 02.03.2020, 10:520 В 2020 году на нацпроект БКАД в Псковской области направят более 2,4 млрд рублей
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.