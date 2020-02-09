За год дизельное топливо в Псковской области подорожало на 6,8%

В феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены по Псковской области на автомобильный бензин выросли на 0,1 процента, на дизельное топливо - снизились на 0,1 процента, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.
|
|
Февраль 2020 в % к
|
январю
2020
|
декабрь
2019
|
февралю
2019
|
Бензин автомобильный
|
100,1
|
100,3
|
101,9
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
100,4
|
100,5
|
101,6
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
99,9
|
100,1
|
101,8
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
100,04
|
100,2
|
102,5
|
Дизельное топливо
|
99,9
|
100,5
|
106,8
Из наблюдаемых марок наибольший рост за месяц отмечен на бензин марки АИ-92 - на 0,4 процента.
По сравнению с декабрем 2019 года также более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 - на 0,5 процента.
По сравнению с февралем 2019 года более других подорожал бензин автомобильный марки АИ-98 - на 2,5 процента.
Цены на дизельное топливо по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,5 процента, с февралем 2019 года - на 6,8 процента.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по Псковской области за февраль 2020 года