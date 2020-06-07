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На 3,1% подорожало дизельное топливо в Псковской области за год

В мае по сравнению с предыдущем месяцем потребительские цены по Псковской области на дизельное топливо выросли на 0,4%, а на автомобильный бензин снизились на 0,2%. Из наблюдаемых марок бензина автомобильного снижение за месяц отмечено на бензин марки АИ-92 и бензин марки АИ-95 (на 0,2%), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Май 2020 в % к апрелю 2020 декабрю 2019 маю 2019 Бензин автомобильный 99,8 100,1 101,6 Бензин автомобильный марки АИ-92 99,8 100,4 101,7 Бензин автомобильный марки АИ-95 99,8 99,8 101,2 Бензин автомобильный марки АИ-98 100,0 100,2 102,6 Дизельное топливо 100,4 101,3 103,1

Цены на дизельное топливо росли опережающими темпами. По сравнению с декабрем 2019 года оно подорожало на 1,3%, с маем 2019 года – на 3,1%

Среди марок бензина автомобильного по сравнению с декабрем 2019 года более всего подорожал бензин марки АИ-92 (на 0,4%), по сравнению с маем 2019 года – бензин марки АИ-98 (на 2,6%).