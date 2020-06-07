На 3,1% подорожало дизельное топливо в Псковской области за год

В мае по сравнению с предыдущем месяцем потребительские цены по Псковской области на дизельное топливо выросли на 0,4%, а на автомобильный бензин снизились на 0,2%. Из наблюдаемых марок бензина автомобильного снижение за месяц отмечено на бензин марки АИ-92 и бензин марки АИ-95 (на 0,2%), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.
|
|
Май 2020 в % к
|
апрелю
2020
|
декабрю
2019
|
маю
2019
|
Бензин автомобильный
|
99,8
|
100,1
|
101,6
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
99,8
|
100,4
|
101,7
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
99,8
|
99,8
|
101,2
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
100,0
|
100,2
|
102,6
|
Дизельное топливо
|
100,4
|
101,3
|
103,1
Цены на дизельное топливо росли опережающими темпами. По сравнению с декабрем 2019 года оно подорожало на 1,3%, с маем 2019 года – на 3,1%
Среди марок бензина автомобильного по сравнению с декабрем 2019 года более всего подорожал бензин марки АИ-92 (на 0,4%), по сравнению с маем 2019 года – бензин марки АИ-98 (на 2,6%).