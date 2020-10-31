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Водители «Хонды» и «Мазды» сели за руль в нетрезвом виде

В Опочке и Порховском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 19 ноября около 17.00 в Опочке у дома на площади Советской дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Хонда». Выяснилось, что иномаркой управлял местный житель 1975 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного нетрезвого 27-летнего водителя на «Мазде» 19 ноября около 23.00 стражи порядка выявили на территории Порховского района. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.