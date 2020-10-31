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В Псковской области намерены повысить штрафы за парковку на газонах

В Псковской области предлагается увеличить штрафы за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов, а также за проезд по детским, спортивным площадкам и озелененным территориям в жилых зонах, остановку и стоянку на них транспортных средств. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона, разработанный Общественной палатой региона, депутаты Псковского областного Собрания рассмотрели сегодня, 25 ноября, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Согласно законопроекту, за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов предлагается штрафовать граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей, должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, а юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года граждан - в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

За проезд по детским, спортивным площадкам и озелененным территориям в жилых зонах, остановку и стоянку на них транспортных средств штраф составит от двух тысяч до трех тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года - от трех тысяч пятисот рублей до пяти тысяч рублей.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов указал, что на данный момент проблема несанкционированно припаркованных автомобилей на газонах и тротуарах, на территории зеленой зоны становится повсеместной. «Чтобы минимизировать вред, который наносится зеленым зонам в городах, предлагается повысить штрафы», - пояснил он.

По его словам, проект закона направлялся на рассмотрение в муниципальные образования Псковской области и в большинстве из них получил поддержку от местных властей. В частности, о поддержке предлагаемых мер заявили в администрациях Пскова, Великих Лук, Дновского, Невельского, Куньинского, Печорского, Опочецкого, Порховского и Новосокольнического районов.

Алексей Кириллов также обратил внимание, что некоторые регионы уже увеличили штрафы за парковку на зеленых зонах. Помимо этого, проект закона, уверены он, будет мотивировать граждан более ответственно относиться к своим придомовым территориям. «Нередки случаи, когда граждане превращают в парковки территории, на благоустройство которых были потрачены значительные средства», - добавил он.

Депутат Андрей Михайлов («Единая Россия») в ходе обсуждения проекта закона заявил, что полностью поддерживает предложенную инициативу, однако усомнился, что она будет работать на практике. «Кто выписывает штрафы за наезд на зеленую зону? Если на газон заехал автомобиль, куда надо звонить гражданину? Вроде, есть межведомственное соглашение, но по факту непонятно, кто будет штрафовать. Нужно собрать комиссию, это как минимум три человека. С этим связана сложность выявления таких нарушений. Мы можем хоть втрое повысить штрафы, но тут сама процедура не работает», - подчеркнул он.

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова пояснила, что протоколы за подобные нарушения выписывает контрольное управление, УМВД не берет на себя в рамках своих полномочий штрафы за наезды на зеленые зоны.

Депутаты в рамках заседания комитета приняли решение рекомендовать к принятию на ноябрьской сессии проект закона, но с учетом таблицы поправок, в которой в том числе устраняются некоторые противоречия.