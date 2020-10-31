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В Псковской области увеличили штрафы за парковку на газонах

В Псковской области увеличили штрафы за проезд по озелененным территориям и нарушение правил благоустройства. Соответствующий закон приняли депутаты Псковского областного Собрания на 51-й сессии 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно закону, за проезд по детским, спортивным площадкам и озелененным территориям в жилых зонах, остановку и стоянку на них транспортных средств штраф составит от 2 000 до 3 000 рублей, за повторное нарушение в течение года - от 3 500 рублей до 5 000 тысяч рублей.

За нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов штрафы в отношении граждан составят в размере от 1 500 рублей до 2 500 рублей, должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей, а юридических лиц - от 25 000 до 50 000 рублей. За повторное нарушение в течение года штраф в отношении граждан составит от 3 000 до 5 000 рублей, должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей, юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Закон разработала Общественная палата Псковской области «в целях содействия и повышения уровня комфортного проживания граждан на территории Псковской области».

Отмечается, что предлагаемые меры в части ужесточения наказания и штрафных санкций, носят, в первую очередь, воспитательный характер и направлены на поддержку правопорядка и сокращение числа правонарушений в области правил благоустройства, парковки автомобилей у придомовой территории.

Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») заявил, что это «совершенно бессмысленный законопроект». Он подчеркнул, что не все водители, паркующие автомобили на зеленой зоне, являются злостными нарушителями - им просто некуда парковаться. Парламентарий напомнил, что в Пскове насчитывается более 100 тысяч автомобилей. По его мнению, реализация такого законопроекта в Псковской области невозможна.

Председатель регионального парламента Александр Котов обратил внимание на ситуацию, складывающуюся на улице Юбилейной между улицей Коммунальной и мостом Александра Невского. «Посмотрите, как там паркуются автомобили. Там зеленая зона затоптана так, что ничем не отличается от асфальта. Вы считаете, что это нормально?» - задал вопрос спикер и выступил в поддержку законопроекта.

В итоге за законопроект с учетом поправок проголосовали 32 депутата, против - 3, воздержался - 1.