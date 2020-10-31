←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ликвидация
Выветривать Бесполезно
Все ограничения движения
мальчики Техосмотр не желаете?
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
Не жди Очереди
Шины на зиму
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
ещё АвтоМир / За рулём 31.10.2020 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД 26.11.2020 14:211 В Псковской области увеличили штрафы за парковку на газонах 25.11.2020 16:490 Псковский байкер рассказал о действии правила боевого летчика на дороге 25.11.2020 14:588 В Псковской области намерены повысить штрафы за парковку на газонах 25.11.2020 14:350 Россияне рассказали, как готовят свои автомобили к зиме 25.11.2020 13:123 «Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться - эксперт
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

В Псковской области увеличили штрафы за парковку на газонах

26.11.2020 14:21|ПсковКомментариев: 1

В Псковской области увеличили штрафы за проезд по озелененным территориям и нарушение правил благоустройства. Соответствующий закон приняли депутаты Псковского областного Собрания на 51-й сессии 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно закону, за проезд по детским, спортивным площадкам и озелененным территориям в жилых зонах, остановку и стоянку на них транспортных средств штраф составит от 2 000 до 3 000 рублей, за повторное нарушение в течение года - от 3 500 рублей до 5 000 тысяч рублей.

За нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов штрафы в отношении граждан составят в размере от 1 500 рублей до 2 500 рублей, должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей, а юридических лиц - от 25 000 до 50 000 рублей. За повторное нарушение в течение года штраф в отношении граждан составит от 3 000 до 5 000 рублей, должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей, юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Закон разработала Общественная палата Псковской области «в целях содействия и повышения уровня комфортного проживания граждан на территории Псковской области».

Отмечается, что предлагаемые меры в части ужесточения наказания и штрафных санкций, носят, в первую очередь, воспитательный характер и направлены на поддержку правопорядка и сокращение числа правонарушений в области правил благоустройства, парковки автомобилей у придомовой территории.

Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») заявил, что это «совершенно бессмысленный законопроект». Он подчеркнул, что не все водители, паркующие автомобили на зеленой зоне, являются злостными нарушителями - им просто некуда парковаться. Парламентарий напомнил, что в Пскове насчитывается более 100 тысяч автомобилей. По его мнению, реализация такого законопроекта в Псковской области невозможна.

Председатель регионального парламента Александр Котов обратил внимание на ситуацию, складывающуюся на улице Юбилейной между улицей Коммунальной и мостом Александра Невского. «Посмотрите, как там паркуются автомобили. Там зеленая зона затоптана так, что ничем не отличается от асфальта. Вы считаете, что это нормально?» - задал вопрос спикер и выступил в поддержку законопроекта.

В итоге за законопроект с учетом поправок проголосовали 32 депутата, против - 3, воздержался - 1.

Теги: #псковское областное собрание #парковка #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 635 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.11.2020, 15:040 В Великих Луках проходят рейды по соблюдению «масочного режима» в автобусах 26.11.2020, 14:211 В Псковской области увеличили штрафы за парковку на газонах 26.11.2020, 14:120 Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Бежаницком районе 26.11.2020, 13:020 ФНС опровергла увеличение налога на автомобили дороже 3 миллионов
26.11.2020, 12:162 Фотофакт: Псковских чиновников обвинили в создании иллюзии безопасности 26.11.2020, 11:280 Объем дорожного фонда Псковской области вырастет до рекордных 10 млрд рублей 26.11.2020, 11:250 Школьная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 30 ноября 26.11.2020, 09:470 Юного водителя из Новосокольнического района будут судить за нетрезвое вождение
26.11.2020, 00:400 Сбитый в Бежаницах велосипедист скончался по дороге в больницу 25.11.2020, 16:490 Псковский байкер рассказал о действии правила боевого летчика на дороге 25.11.2020, 16:121 Утвержден график проверки качества дезобработки салонов псковских автобусов 25.11.2020, 15:540 Короткий путь проложил водитель по новому кольцу на Запсковье
25.11.2020, 15:451 С сегодняшнего дня псковичи могут купить электронные проездные на декабрь 25.11.2020, 14:588 В Псковской области намерены повысить штрафы за парковку на газонах 25.11.2020, 14:379 Пешеходные странствия на Поземского 25.11.2020, 14:350 Россияне рассказали, как готовят свои автомобили к зиме
25.11.2020, 13:580 Дорожный ремонт идет на улице Труда в Пскове 25.11.2020, 13:123 «Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться - эксперт 25.11.2020, 10:546 Светофор меняют на Четырех углах в Пскове 25.11.2020, 09:510 МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права
24.11.2020, 20:070 Гололедица ожидается ночью на дорогах Псковской области 24.11.2020, 18:182 В Пскове стал заметнее запрет на стоянку на улице Петровской 24.11.2020, 16:505 Фотофакт: Новый остановочный павильон на улице Фабрициуса 24.11.2020, 16:191 Более 50 км трассы Р-23 капитально отремонтировали в Псковской области
24.11.2020, 15:330 Строительство объездной дороги вокруг Опочки планируется в 2023 году 24.11.2020, 12:560 Мать и ребенок пострадали в ДТП на переходе в Великих Луках 24.11.2020, 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 24.11.2020, 12:180 Легковой автомобиль и фура столкнулись в Печорском районе, погибли два человека
24.11.2020, 12:160 Определен подрядчик на ремонт дороги Опочка – Красногородск 24.11.2020, 11:260 Переезд на улице Малышева закроют в Великих Луках 26 ноября 24.11.2020, 09:360 МВД изменит водительские удостоверения и ПТС 23.11.2020, 20:521 В Пскове ищут подрядчика для продолжения реконструкции улицы Леона Поземского
23.11.2020, 17:265 Интерактив: Имейте совесть! 23.11.2020, 17:194 Удивительной назвал Александр Козловский новую инициативу депутата Васильева 23.11.2020, 17:010 Псковские автобусы проверили на чистоту и соблюдение требований по санобработке 23.11.2020, 16:320 Участок дороги Старый Изборск - Палкино - Остров отремонтируют в рамках нацпроекта
23.11.2020, 11:290 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские на улице Юности в Пскове 23.11.2020, 10:470 В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на водительские права 23.11.2020, 10:190 Дорогу до полигона ТБО привели в порядок в Порховском районе 23.11.2020, 08:430 Псковичам напомнили, как подготовить автомобиль к зиме
23.11.2020, 08:000 Российские ученые испытывают первый серийный электромобиль-кроссовер 23.11.2020, 07:480 Десятки нелегальных газовых заправок выявили в России 22.11.2020, 21:390 ГИБДД призвала псковичей к осторожности на дорогах 22.11.2020, 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО
22.11.2020, 19:021 С нового года изменится состав автомобильной аптечки 22.11.2020, 18:015 Вернут ли обратно остановку «Улица Инженерная» в Пскове, рассказал Борис Елкин 22.11.2020, 14:370 В Псковском районе водитель «Киа» врезался в сломавшийся автомобиль 22.11.2020, 13:220 В Пыталово автомобиль BMW вылетел в кювет из-за взорвавшегося колеса
22.11.2020, 10:330 Два ВАЗа столкнулись в Палкинском районе 21.11.2020, 18:221 В Пскове за ДТП, случившиеся из-за гололеда, будут отвечать дорожные подрядчики 21.11.2020, 16:215 Борис Елкин прокомментировал вероятность, что центр Пскова станет пешеходным 21.11.2020, 15:0310 Мужчина с аккордеоном устроил концерт в псковском автобусе
21.11.2020, 12:340 Дорожные подрядчики готовы к новому ГОСТу на асфальтобетон — Борис Елкин 21.11.2020, 11:330 Пассажирка ВАЗа после ДТП в Порховском районе госпитализирована в тяжелом состоянии 21.11.2020, 10:540 Водители «Хонды» и «Мазды» сели за руль в нетрезвом виде 21.11.2020, 10:240 Смертельное ДТП произошло около деревни Волышово
21.11.2020, 10:060 С 1 января россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку 21.11.2020, 09:520 Борис Елкин надеется, что Северный обход будет достроен 20.11.2020, 21:040 На улице Индустриальной в Пскове не хватает велодорожки - активист «Убитых дорог» 20.11.2020, 19:002 Комплексный подход к ремонту дорог реализуют во всех микрорайонах Пскова
20.11.2020, 16:511 Борис Елкин пообещал, что «Шабаны» дождутся нормальных дорог 20.11.2020, 16:270 Две площади отремонтируют в Пскове в 2021 году 20.11.2020, 16:076 У главы дорожного комитета возникли вопросы к качеству реконструкции улицы Поземского 20.11.2020, 15:540 Администрация проверила готовность подрядчиков к уборке Пскова зимой
20.11.2020, 15:230 Борис Елкин рассказал, кому не нравится «островок безопасности» на Индустриальной 20.11.2020, 15:073 Николай Мельков: Псковские водители не готовы к велосипедистам на дороге 20.11.2020, 14:530 Купить «Ладу» в Пскове по программе господдержки можно только до конца ноября 20.11.2020, 14:500 Фотофакт: У дома №18 на улице Труда в Пскове ремонтируют тротуар
20.11.2020, 14:467 Борис Елкин о реализации дорожного нацпроекта: Осталось только «накрасить губы» 20.11.2020, 14:110 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 20.11.2020, 14:021 Настроить псковские светофоры против «летчиков» предложил Николай Мельков 20.11.2020, 13:455 Будет нелегко - Борис Елкин о второй очереди реконструкции улицы Фабрициуса
20.11.2020, 13:380 Законодатель хочет разрешить показывать документы на машину в электронном виде 20.11.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным 20.11.2020, 12:558 «Это приводит к смерти»: Александр Васильев придумал новый штраф 20.11.2020, 11:261 «Черная пятница» в «Прагматике»: всего два дня действуют спеццены на автомобили
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.