АвтоМир / За рулём

Новый знак «Подключенный автомобиль» может появиться в следующем году

Новый знак «Подключенный автомобиль» для машин, оборудованных бортовым устройством передачи данных, может появиться в России в 2021 году, сообщили в НТИ «Автонет». Речь идет об автомобилях, подключенных к противоугонным системам, ЭРА-ГЛОНАСС, «Платону» и прочему тематическому оборудованию.

«Знак не будет официальным и будет размещаться людьми по их собственному желанию. На нем будет изображен автомобиль в желтом круге, с крыши которого будут исходить волны, - уточнили в организации. - Такой автомобильный знак может появиться уже в 2021 году».

В «Автонете» инициировали введение нового знака для повышения цифровой грамотности и осознанности автовладельцев, пишет ТАСС. Зачастую собственники транспортных средств не осведомлены о свойствах передачи данных своего автомобиля. Без их ведома цифровая информация поступает в информационные центры автопроизводителей, а дальнейшая их судьба неизвестна. «Решить этот вопрос поможет законопроект об "Автодате", принятие которого ожидается в 2021 году», - отметили в организации.

Планируется, что знак «Подключенный автомобиль» будут выдавать в дилерском центре при покупке машины.