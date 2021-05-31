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Две пьяные женщины повторно задержаны за рулем в Псковской области

Две нетрезвые женщины повторно задержаны за рулем в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области,

11 июня около 23.30 у дома №18/39 по улице Глинки в Великих Луках был остановлен автомобиль «ВАЗ-21213» под управлением местной жительницы 1988 года рождения. В ходе проверки установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Аналогичное правонарушение выявлено 12 июня около 16.00 на 1-м километре автодороги Подкрестье — Гарино Пушкиногорского района. В целях проверки был остановлен автомобиль «Шкода Октавия». За рулем находилась женщина 1971 года рождения в нетрезвом виде, местная жительница. Она дала признательные показания.

Добавим, обе женщины ранее уже подвергались административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.