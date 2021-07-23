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Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга, на 16-м месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг.

«Россия заняла в рейтинге шестнадцатое место между Италией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина», - говорится в исследовании.

По этому показателю Россия опередила своих соседей - Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы. Первое место в рейтинге занял Люксембург - его жители могут купить 2,6 тысячи литров бензина на свою среднюю зарплату. Всего в рейтинг вошли 32 страны.

Если говорить о ценах в пересчете на рубли, то здесь Россия уступила только Казахстану - там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля, в то время как в РФ - 49,1 рубля за литр. Самое дешевое дизельное топливо в абсолютных показателях также можно купить в Казахстане - 33,6 рубля за литр. В России дизтопливо второе по дешевизне - 50 рублей за литр.

«По данным Росстата, по сравнению с началом года цена на 95-ый бензин в нашей стране выросла на 4,0%, а на дизельное топливо – на 2,4%... В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится», - заключили эксперты.