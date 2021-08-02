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Средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составила 843 рубля

Суммарная задолженность по штрафам ГИБДД, которая находилась на взыскании у приставов в первом полугодии, составила свыше 18 млрд рублей, средняя сумма долга превысила 840 рублей. Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов РФ.

Всего в первом полугодии у приставов находилось 21,7 млн исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, на общую сумму 18,3 млрд рублей, пишет ТАСС. Таким образом, средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составила 843 рубля.

По данным на 1 января, в производстве судебных приставов находилось свыше 13,6 млн таких исполнительных производств на общую сумму более 11,3 млрд рублей. В этом году возбудили свыше 8 млн исполнительных производств, общая сумма задолженности по которым превышает 7 млрд рублей. Должники по штрафам ГИБДД выплатили 5,6 млрд рублей.