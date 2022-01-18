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Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Печорах

Дорожные полицейские задержали двух жителей Печор, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, у дома по Псковскому шоссе вечером 16 января полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21140. Выяснилось, что транспортным средством управлял местный житель 1961 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день по улице Мира на автомобиле «Фольксваген Пассат» ехал 28-летний житель Печорского района. Как оказалось, он тоже сел за руль пьяным. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.