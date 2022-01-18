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Водитель «Фольксвагена» в Пскове в очередной раз сел за руль пьяным

Дорожная полиция остановила в Пскове нетрезвого водителя, управляющего автомобилем «Фольксваген Пассат». Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал по перекрестку улиц Ипподромной и Пионерской вечером 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как выяснилось, ранее этого водителя, горожанина 1986 года рождения, уже привлекали административному наказанию за аналогичное правонарушение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.