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Россияне начали получать выплаты за информацию о нетрезвых водителях

Власти отдельных российских регионов ввели специальные выплаты для сознательных водителей и пешеходов, сообщает Autonews.

Вознаграждение могут те, кто передал в ГИБДД информацию о нетрезвом автомобилисте за рулем. Так, издание приводит в пример жителя Нового Уренгоя. Местному водителю за такие сведения заплатили 4 тысячи рублей. Благодаря этой информации автомобилиста в состоянии опьянения оперативно задержали сотрудники ДПС и теперь ему грозит серьезное наказание.

Напомним, что за езду в состоянии нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.