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Трех нетрезвых водителей остановили полицейские на дорогах Псковской области

В Псковской области трое водителей повторно задержаны за рулем в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Невеле 1 февраля около 14.00 по улице Ломоносова на автомобиле ВАЗ-21150 следовал мужчина 1986 года рождения. Как выяснили при проверке полицейские, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, ночью 1 февраля у дома по улице Карла Маркса в Дно полицейские остановили «Хонду». За рулем автомашины был нетрезвый 36-летний горожанин.

Той же ночью в поселке Идрица Себежского района возле дома на улице Ленина дорожные инспекторы остановили «Фольксваген», за рулем которого был местный житель 1996 года рождения. Мужчина также был «под градусом». Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.