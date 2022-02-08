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Великолукский нетрезвый водитель попался при попытке дать полумиллионную взятку

Великолукского нетрезвого водителя будут судить за попытку дать полумиллионную взятку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Предварительное следствие установило, что 28 июля 2021 года великолучанин в салоне служебного автомобиля передал должностному лицу взятку в размере 500 000 рублей. Сделал это он, чтобы освободиться от административной ответственности за нетрезвое вождение по части 1 статьи 12.8 КоАп РФ.

При этом сотрудник правоохранительных органов был участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

Прокуратура направила уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ в суд для рассмотрения по существу. Санкция этой статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.