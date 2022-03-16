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Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове

Полицейские в Пскове, Псковском и Порховском районах остановили нерезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за подобное нарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в областном центре 20 марта около 22.00 у дома по улице Леона Поземского полицейские остановили для проверки автомобиль «Шевроле». За рулем находился нетрезвый пскович 1971 года рождения.

Кроме того, днем 20 марта по дороге Псков – Палкино на автомашине ВАЗ-2110 ехал житель Псковского района 1983 года рождения. Как оказалось, он тоже был пьян.

А ночью 19 марта полицейские выявили еще одного нетрезвого водителя, жителя Порхова 1994 года рождения, который в нетрезвом состоянии сел за руль «Форда».

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.