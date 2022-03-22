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АвтоМир / За рулём

Уступать дорогу пожарным машинам призвали жителей Псковской области

22.03.2022 16:56|ПсковКомментариев: 0

Обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной и спасательной техники к месту вызова призвали в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда, отмечается в своде ПДД РФ.

Не все водители считают своим долгом уступить дорогу пожарной и спасательной технике, спешащей к месту вызова, отметили в МЧС.

Серьезными проблемами для работы спецтехники могут также стать небрежно припаркованные автомобили, заставленные частным транспортом подъезды к жилым домам и проезды во дворах. Автомобилисты должны помнить о габаритах спецтехники и оставлять достаточно места для ее беспрепятственного проезда.

«В противном случае пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованными машинами, теряя при этом драгоценное время. И, если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу зачастую практически невозможно: для ее развертывания нужна площадка. Так исчезает единственный шанс на спасение тех, кто оказался в беде», – рассказали пожарные.

В управлении МЧС призвали уступать дорогу пожарным и спасателям, поскольку в экстренной ситуации потеря каждой минуты может обернуться гибелью человека.

Теги: #пожарные #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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