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АвтоМир / За рулём

Не садиться за руль в состоянии переутомления призвали псковских водителей

03.04.2022 17:30|ПсковКомментариев: 0

Причиной дорожных аварий нередко становится усталость водителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Самое распространенное объяснение причины любого ДТП - не справился с управлением. Но за этой общей фразой часто прячется банальная усталость водителя. Переутомленное состояние водителя неминуемо приводит к тяжелейшим последствиям как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Неуправляемый автомобиль, даже легковой, весом 2-3 тонны, движущийся со скоростью 50-80 километров в час, способен натворить немало бед. А что уж говорить о крупногабаритном транспорте!» - отметили в ведомстве.

Водителю необходимо всегда помнить, что в результате переутомления у человека ощутимо снижается способность сознательно контролировать свои движения, подчеркнули в пресс-службе.

«Ощущаются резкий упадок сил, возникает одышка, учащенное сердцебиение. Одно из самых опасных проявлений усталости, с которым может столкнуться водитель, - это зрительный обман. Перед ним на дороге могут "возникать" препятствия, разные предметы и объекты, которых там на самом деле нет. Обычно эти галлюцинации четко проявляются, когда человек активно старается побороть сонливость, наваливающуюся на него с каждой секундой все сильнее. В результате, водитель оказывается в пограничном состоянии, когда совершенно не осознает, что уже заснул, и продолжает оставаться в уверенности, что еще бодрствует», - рассказали в УМВД.

Для того, чтобы напомнить водителям о важности отдыха в преддверии длительной поездки, сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят профилактические лектории с автолюбителями, а также вручают участникам дорожного движения тематические буклеты.

Теги: #умвд россии по псковской области #вождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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