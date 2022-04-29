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На рынке подержанных автомобилей растет предложение и падают цены

На рынке подержанных автомобилей растет предложение и падают цены. Как сообщает газета «Коммерсантъ», рынок подержанных автомобилей в апреле стабилизировался до уровня докризисного февраля по объему предложений, но спрос упал на 15%, следует из данных «Дрома».

В «Авто.ру» также фиксируют восстановление объема предложений автомобилей с пробегом в апреле: на 12% относительно начала года и на 30% относительно середины марта. «Нереализованный спрос с рынка новых машин может вылиться на вторичный рынок», - считают там.

Несколько стабилизировалась ситуация с ценами. Заметное подорожание случилось в марте, когда к концу месяца «средний чек» на «Авто.ру» вырос на 25% по сравнению с началом года, до 1,25 млн руб. Но в апреле средняя цена упала на 5%, до 1,2 млн руб. К 5 мая средняя цена самых популярных подержанных автомобилей снизилась на ту же величину, составив 1,3 млн руб.

По оценкам «Дрома», средняя цена автомобиля с пробегом на 4 мая упала на 18% относительно пика марта, до 945 тыс. руб. При этом еще 20 апреля подержанный автомобиль в среднем стоил на 11% дороже — почти 1,1 млн руб. В целом же с начала года подержанные автомобили в среднем подорожали на 17%, подсчитали в компании.

Один из опрошенных изданием экспертов отметил, что вторичный рынок начнет активно пополняться машинами европейских марок, поскольку из-за сложностей и ограничений на поставку запчастей их станет сложнее обслуживать.