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АвтоМир / За рулём

«Колесницы дьявола»: как новые поправки для электросамокатов повлияют на движение?

17.10.2022 18:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему поправок в Правила дорожного движения в отношении средств индивидуальной мобильности. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Бешено популярные в России электросамокаты, моноколёса, сегвеи и гироскутеры теперь официально закреплены в Правилах дорожного движения и отныне именуются средствами индивидуальной мобильности. Ездить на них можно не быстрее 25 километров. По новым поправкам, которые вступят в силу с 1 марта следующего года, введены и ограничения по максимально допустимой массе электротранспорта. Так, при движении по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам можно будет ездить, если масса устройства не превышает 35 килограммов. Средство индивидуальной мобильности с большей массой может двигаться по правому краю проезжей части, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Правда, ездить по проезжей части на «средстве индивидуальной мобильности» смогут только люди старше 14 лет. Да и то, у них (конечно же, не у людей, а у драндулетов) должна быть тормозная система, фары белого и красного цветов. При этом приоритет будет у пешеходов: пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств должны только спешившись. Для тех, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности, поставят специальные дорожные знаки.

Помогут ли такие поправки в Правила дорожного движения повысить безопасность на дорогах и тротуарах всех участников дорожного движения: и автомобилистов, и пешеходов, и самих самокатчиков? Мнения экспертов на этот счет — в программе «Дневной дозор» (сразу оговоримся, что на обычные самокаты и на ролики новый статус не распространяется — люди, пользующиеся этими средствами передвижения, по-прежнему будут приравниваться к пешеходам).

В том, что надо наводить порядок в этом деле, не сомневается заместитель председателя Псковского областного Собрания, член городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пскове Юрий Сорокин. Все-таки электросамокатов в последнее время стало много, а под управлением лихачей, которые не фильтруют скорость, они становятся средством повышенной опасности для окружающих. Другой вопрос — кто будет контролировать средства индивидуальной мобильности и их водителей?

«У современных средств передвижения есть плюсы: они экологичны и снижают физические затраты на передвижение. Конечно, сам факт включения средств индивидуальной мобильности в ПДД - важный шаг. Но остается много вопросов: как контролировать  соблюдение ПДД, как штрафовать, как устанавливать факт превышения скорости или превышение массы СИМ? Кто может определить, что скутер едет 20 км/ч, а не 24 км/ч или 27 км/ч и больше? Кто будет это проверять? Как организовать контроль скорости? Нужна ответственность производителей этого оборудования, которые бы ограничивали технически возможность двигаться с большей скоростью, чем 25 км/ч».

С ним солидарен и заместитель директора автошколы ВОА, инструктор Сергей Родин. Кто будет контролировать «мощных» самокатчиков на предмет соблюдения ПДД при движении по проезжей части? Вот о чем надо подумать, прежде чем выпускать их на дорогу! Да и вообще было бы неплохо регистрировать все эти средства индивидуальной мобильности. А то устроит какой-нибудь лихач на электросамокате ДТП, скроется с места - и ищи его свищи. Также Сергей Родин предлагает отправлять обладателей таких вот средств передвижения в автошколы.

«Если это все вводить, то тех, кому уже исполнилось 14 лет, кто хочет управлять средствами индивидуальной мобильности, нужно отправлять в автошколы, чтобы они изучали азы Правил дорожного движения. Это та же категория "АВМ", когда мы обучаем на мопеды, мотоциклы. Они должны понимать, что, выезжая на дорогу, несут ответственность. Как говорится, они свой самокат оседлали и полетели, ни о чем не думая».

А вот председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич насторожен тем, что электросамокатчиков собираются выпустить на проезжую часть. Для того, чтобы они могли безопасно передвигаться, отмечает он, нужно как минимум идеальное состояние дорожного покрытия. С самокатчиками на пешеходных и велодорожках он проблем не видит, за исключением вопроса — как в случае наезда самокатчика на пешехода разбираться, кто виноват?

«Для самоката достаточно небольшой неровности, чтобы человек уже мог нарушить равновесие, упасть. Тем самым подвергая себя опасности, наезда на транспортное средство, которое двигается рядом. Это создаст дополнительные проблемы на дорогах в связи с тем, что эти транспортные средства законно смогут передвигаться по дорогам общего пользования. Что касается тротуаров, если у самоката незначительный вес, то он имеет право быть на тротуаре».

Также мы пообщались по поводу изменений в ПДД с заместителем главного врача по спортивной медицине Детской областной больницы, депутатом Псковской гордумы Евгением Васильевым. По роду своей деятельности он видит много травмированных детишек, в том числе после ДТП, и отмечает, что все эти моноколеса, гироскутеры и электросамокаты приводят к серьезным травмам, которые сложно оперировать, и которые не обходятся без последствий. Также медик присоединился к той части экспертов, которые высказались против выпуска средств индивидуальной мобильности на проезжую часть.

«С моей точки зрения, это неправильное решение. Мы не способны на сегодняшний день сделать дополнительные дорожки для таких участников движения. Когда такие товарищи оказываются уже у дороги, то они сильно осложняют движение для нас, как для автомобилистов. Другой вопрос, когда мы ездим, как на мотоцикле. Вот я езжу на большом красивом мотоцикле, меня машины сами боятся, даже подальше от меня держится. Здесь ребята ездят по такой дороге, не соблюдая правила, выезжая на середину дороги. Видел, как люди выезжают на третью полосу, не на правую полосу. Конечно, это вызовет массу недовольства и проблем».

Важными эти изменения в ПДД считает уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. В регионе пока нет случаев гибели детей в результате ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, но здесь вопрос стоит не только в защите прав ребенка, когда он выступает в качестве водителя, но и в защите его прав, когда его сбивает кто-то другой. В этом плане детский омбудсмен отметила для себя ряд важных пунктов в предлагаемых поправках.

«Я обратила внимание на то, что в этих новых предложениях в Правила дорожного движения говорится о приоритете пешеходов на дорогах ,и водители средств индивидуальной мобильности приравниваются к водителям. Они должны понимать свою ответственность на дороге. Если вы обратили внимание, то водители-собственники этих средств не имеют права находиться в алкогольном опьянении при использовании данных средств передвижения. Это тоже очень серьезное дополнение, которое, надеемся, будет способствовать минимизации дорожно-транспортных происшествий».

Для экс-депутата Псковской городской Думы Федора Постнова средство индивидуальной мобильности — не просто слова, а необходимость. Уже много лет он передвигается на инвалидной коляске. У него их несколько — есть обычная, а есть с электромотором. По тротуарам ему передвигаться на коляске сложно, поэтому в основном он ездит по проезжей части. На грядущие нововведения смотрит оптимистично, уверен, что все участники дорожного движения станут более дисциплинированными, а электросамокатчики даже побегут покупать себе куртки со светоотражателями, чтобы быть заметнее на дороге. Но со скоростным режимом, по его мнению, надо что-то делать.

«Мое личное мнение – нужно рассмотреть вопрос с ограничением скорости передвижения до 20 км/ч для простых машин там, где делают велодорожки не на тротуарах, а на улицах. Движение потока на инвалидных колясках – моя одна едет где-то 10 км/ч, вторая – 16 км/ч, с электроприставкой едет на скорости 25 км/ч. Скорость передвижения увеличивается, как и у электросамокатов. Они тоже едут со скоростью 20-25 км/ч. Будут возникать вопросы с разницей в скорости с простыми автомобилями».

Изменения в Правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности, назрели давно, и, как говорится, лучше поздно, чем никогда, полагает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Однако он не уверен, что эти самые изменения заметно улучшат ситуацию на дорогах. И дело тут не столько в самокатчиках, сколько в автомобилистах — многие из них не отслеживают изменения, касающиеся транспортных средств иных категорий, и скептически относятся к тем, кто передвигается по дороге даже на велосипеде. Общественник испытал это на собственном примере.

«Зачастую даже велосипедисты, передвигающиеся по дорогам общего пользования или по улицам, воспринимаются автомобилистами негативно. Периодически езжу на велосипеде и вижу, что некоторые автомобилисты прямо притесняют. Они не понимают, что велосипед – это тоже транспортное средство, и оно может ездить по улицам. Некоторые автомобилисты беседуют, намекая, что я должен идти на тротуар, где я понимаю, что буду мешать пешеходам».

Прогресс неумолимо идет вперед. Времена, когда основными средствами передвижения в нашей стране были повозки на конной тяге, автобусы, автомобили, велосипеды и собственные ноги, уже давно прошли. Поэтому неудивительно, что и законодательство гибко подстраивается под новые веяния. Большая часть наших экспертов в целом приветствует очередные попытки государства минимизировать дорожный травматизм, но отмечает ряд вопросов, оставшихся без ответа. В любом случае, для того, чтобы все гироскутеры, электросамокаты и моноколеса не превратились в «колесницы дьявола», сбивающие с ног, должен быть не только грамотный закон, но и голова на плечах. У всех участников дорожного движения.

Татьяна Иванова

Теги: #пдд #Дневной дозор #самокат #движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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