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Более 40 псковичей лишились водительских прав из-за медицинских противопоказаний

49 человек, которые имели медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, но при этом обладали водительскими правами, выявили в Пскове за истекший период 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратура направила в суд 49 исковых заявлений о прекращении действия права этих людей на управление транспортными средствами, 43 заявления рассмотрели и удовлетворили, 6 находятся в стадии рассмотрения.

Кроме того, в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в УМВД России по городу Пскову направлено одно постановление для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, изготовивших и использовавших поддельные медицинские заключения в целях получения права на управление транспортными средствами, по результатам его рассмотрения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ.