АвтоМир / За рулём

Нетрезвого водителя-рецидивиста остановили на дороге Псков – Изборск

Нетрезвого водителя, которого ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 20 октября на дороге Псков – Изборск полицейские остановили для проверки автомобиль СеАЗ. Выяснилось, что машиной управлял нетрезвый 35-летний житель Псковского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.