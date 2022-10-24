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Молодые специалисты Псковпассажиравтотранса приняли участие в военных сборах

Молодые специалисты Псковпассажиравтотранса приняли участие в военных сборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба Псковпассажиравтотранса

Совсем недавно молодые специалисты псковского предприятия Александр Спиридонов и Александр Козлов успешно прошли военные сборы в качестве командира отделения электростанции и электрика-дизелиста. Сборы проходили на приграничной территории России с 8 августа по 29 сентября.

«В Псковпассажиравтотрансе ребята работают слесарями по ремонту подвижного состава. Несмотря на свой молодой возраст (им едва исполнилось по 24 года), парни уже имеют отличные профессиональные навыки и пользуются авторитетом у коллег, являются ответственными и целеустремленными работниками», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Находясь на приграничной территории, сотрудники восстанавливали технику, приводили ее в рабочее состояние, а также подготавливали для хранения.

«Поначалу было немного страшно, пугала смена обстановки – рассказывает Александр Козлов, - но на деле оказалось все совсем иначе. Постепенно сомнения улетучились – их сменил неподдельный интерес к своему делу. Мы оказались там, где должны».

За образцовое выполнение гражданского долга, качественную и умелую работу по восстановлению и поддержанию в постоянной боевой готовности вооружения, военной и специальной техники в составе ремонтно-эвакуационного полка в ходе проведения специальной военной операции Александр Спиридонов и Александр Козлов были награждены благодарственными письмами от воинского руководства.

«Псковпассажиравтотранс также отметит парней заслуженными наградами и благодарностями как достойных работников, которые проявили себя ответственными и профессиональными сотрудниками. Ребята твердо усвоили воинскую специальность, выступили образцом дисциплинированности, а также на высоком уровне исполнили свои служебные обязанности», - добавили на предприятии.