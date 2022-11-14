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Зарплата псковичей в сфере транспорта в прошлом году увеличилась почти на 15%

Численность работающих в сфере транспорта в Псковской области в 2021 году составила 14 тысяч человек (уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 9%). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Псковской области в сфере транспорта за 2021 год составила 35 642 рубля и увеличилась по сравнению с 2020 годом на 14,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Ведущее место в транспортном обслуживании населения занимает автомобильный транспорт. В 2021 году на его долю приходилось 97,4% пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования Псковской области (в 2020 году - 97,7%).

За 2021 год автобусами общего пользования (включая автобусы индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе) во всех видах сообщения перевезено 33,5 млн человек, что на 8,9% больше уровня 2020 года.

Объем перевозок грузов организациями автомобильного транспорта, включая субъекты малого предпринимательства (без микропредприятий) с учетом оценки объемов работ, выполненных предпринимателями (физическими лицами), занимающимися грузовыми коммерческими перевозками, в 2021 году составил 1701 тысячу тонн и по сравнению с 2020 годом несколько уменьшился (на 2,6%).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Псковской области на конец 2021 года составила 24,1 тысячи км и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 1,2%.

По данным ОАО «Российские железные дороги», эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования по Псковской области осталась прежней и на конец 2021 года составила 1,1 тысячи км.

Железнодорожным транспортом в 2021 году перевезено 6 млн тонн грузов и 885 тысяч пассажиров. По сравнению с 2020 годом объем грузовых железнодорожных перевозок увеличился на 62,4%, пассажирских – на 24,5%.