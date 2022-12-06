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АвтоМир / За рулём

Невельчанин попался на вождении автомобиля в нетрезвом виде

06.12.2022 14:20|ПсковКомментариев: 0

Водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, остановили полицейские в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Вечером 5 декабря у дома на улице Гвардейской полицейские остановили для проверки автомобиль Chevrolet Niva. Выяснилось, что машиной управлял нетрезвый местный житель 1978 года рождения. Причём ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

В тот же день ещё одного пьяного водителя выявили в областном центре. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги: #пьяный за рулем #невельский район #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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