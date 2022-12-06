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Горожанин возмутился числу нарушений правил парковки в Пскове

Псковичи паркуют автомобили в обход запрещающих знаков. Запись об этом разместил местный житель в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: Алексей Фёдоров / «ВКонтакте»

«Количество законов в России компенсируется не обязательностью их исполнения? В Пскове от дома №126 до дома №110 на улице Инженерной зона действия дорожных знаков 3.27 "остановка запрещена" и 8.24 "осуществляется задержание транспортного средства". Но автомобилисты, живущие по соседству, игнорируют их, паркуют автомашины, создавая аварийную ситуацию», – отметил автор обращения.

Сегодня, 6 декабря, с утра он насчитал 29 неправильно припаркованных транспортных средств.

«Неужели ГАИ этого не видит, может, уже пора раз в недельку часиков так в 5 утра начать проводить там зачистку, чтобы те, кто едет утром на работу, не подвергались риску ДТП, и заодно пополнить областной бюджет, дать денег эвакуаторщикам и платной стоянке», – предложил горожанин.

Местные жители подключились к обсуждению.

«А где ставить машины, если нет мест? Возводят только многоэтажки, а парковки не предусмотрены, люди и рады бы не ставить машины под знаки, но других вариантов просто нет. Сам живу в этом районе, и знаков там понаставили уйму, это ведь проще всего», – высказался ещё один мужчина.