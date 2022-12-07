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Трижды судимого за нетрезвое вождение порховича отправили в колонию

43-летнего жителя города Порхова привлекли к уголовной ответственности за неоднократное вождение автомобиля в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В июле трижды судимый за управление в состоянии опьянения транспортными средствами мужчина дважды садился за руль пьяным, пока его действия не пресекли сотрудники полиции.

С учётом позиции государственного обвинителя, учитывая неоднократность совершённых им аналогичных деяний, наличие непогашенной судимости, суд назначил виновному наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года.