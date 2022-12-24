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АвтоМир / За рулём

Автоэксперт заявил о возможности обжаловать один из штрафов из-за снега

08.01.2023 16:09|ПсковКомментариев: 0

Снег, засыпавший проезжую часть, может стать основанием для обжалования штрафа за нарушение требований дорожной разметки, отметил член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Однако аргумент, что сплошной линии не было видно, сработает далеко не во всех случаях, предупредил автоэксперт.

«Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. Если на дороге лежит снег, то на фото не будет видно нарушения. Если штраф все-таки назначен, то у автомобилиста есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление (о штрафе – ред.). Особенно, если есть запись видеорегистратора, которая показывает, что увидеть разметку было невозможно. Но это только в том случае, если автомобилисту вменяют лишь нарушение требований разметки (штраф 500 рублей – ред.) – перестроение без выезда на встречную полосу там, где это не запрещено ничем, кроме разметки», – приводит слова Холодова радио Sputnik.

Водителю, который при пересечении засыпанной снегом сплошной линии разметки нарушил и другие требования ПДД, заплатить штраф все-таки придется, уверен эксперт.

«Очень часто разметка является лишь дублирующим, подсказывающим элементом. Например, если стоит знак "Крутой поворот" и ограничена зона видимости, автомобилист должен понимать, где находится сплошная линия разметки, независимо от того, видна она или нет. За выезд на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону, будут штрафовать – здесь все очевидно, и разметка не нужна, такой запрет установлен пунктом 9.2 ПДД. Полоса для общественного транспорта тоже выделена не только разметкой, но и знаками», – напомнил Холодов.
Теги: #пдд #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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