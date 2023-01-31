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«СитиИнвестГрупп»: Эвакуатор вывез 15 автомобилей нарушителей парковки в Пскове в январе

Эвакуатор вывез 15 автомобилей нарушителей парковки в Пскове в январе по просьбе сотрудников ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в организации.

Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Уважаемые водители, просьба обращать внимание на дорожные знаки и выполнять их требования! Тогда мы сможем выполнить очистку дорог быстро и качественно!» - обратились к псковичам в организации.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: