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АвтоМир / За рулём

Псковских водителей предупредили о гололедице на дорогах

04.02.2023 19:03|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковской области сохраняются неблагоприятные погодные условия - осадки в виде снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

«Особое внимание нужно уделить поездкам при околонулевых значениях, когда велика вероятность образования гололедицы на дороге. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД. Будьте внимательны и осторожны в пути», - подчеркнули в ГИБДД.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, уточнили в ведомстве.

Теги: #дороги Псковской области #гололед
Источник: Псковская Лента Новостей
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