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В Великолукском районе водителя лишили права управления транспортом за наезд на пешехода

В Великолукском районе водителя лишили права управления транспортом за наезд на пешехода. Как сообщается в решении Великолукского районного суда, 13 февраля судья Екатерина Долгорукова рассмотрела дело об административном правонарушении.

Мужчина не уступил дорогу женщину, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта вред здоровью нанесли средней тяжести. Таким образом, водитель совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ.

Потерпевшая предоставила суду письменное заявление, в котором просила рассмотреть дело без ее участия, подтвердила ранее данные объяснения, а также просила назначить максимально строгое наказание.

Водитель ранее привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД. Учитывая отсутствие смягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание ходатайство потерпевшей о строгом наказании, суд счел необходимым назначить наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев.