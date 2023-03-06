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В Псковском районе дорожные полицейские дарили цветы женщинам-водителям

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Международный женский день провели ежегодную акцию «Цветы для автоледи» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

«Сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола и поздравляли с наступающим праздником, вручали открытки и в качестве приятного сюрприза дарили женщинам цветы», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники дорожно-патрульной службы не забывали напомнить дамам о соблюдении Правил дорожного движения и о необходимых мерах безопасности.

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