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Свыше 30 пьяных водителей выявили в Псковской области за неделю

31 пьяного водителя выявили в Псковской области за неделю, с 6 по 12 марта, из них 12 водителей ранее уже попадались за рулем в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Всего за указанный период сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 561 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения, на территории региона зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, девять человек получили травмы различной степени тяжести.

«С учетом неблагоприятных погодных условий - возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега - автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям», - добавили в ГИБДД.