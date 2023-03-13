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Начинается видеотрансляция программы «Кузница» об изменениях в ПДД и ситуации на дорогах Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

С 1 марта в Правилах дорожного движения начал действовать ряд изменений. В частности, изменились правила проезда кругов. Перекрестков с круговой организацией дорожного движения в Пскове с десяток. Некоторые водители и до мартовских изменений старались не оказываться на «кругах» ввиду неуверенности в знании их проезда, а теперь и вовсе теряются. Как же мы должны проезжать круги? Также в ПДД появилось понятие «средство индивидуальной мобильности»: что это даст пешеходам, автовладельцам и инспекторам? Впереди ремонт Ольгинского моста – что посоветуют автовладельцам сотрудники ГИБДД города? Об этом и не только ведущая Любовь Кузнецова поговорит с экспертами.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.