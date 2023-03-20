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Псковским водителям такси готовы платить до 71 тысячи рублей

Псковским водителям такси готовы платить до 71 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

В преддверии профессионального праздника, Дня водителя такси, который отмечают ежегодно 22 марта, эксперты hh.ru проанализировали потребность работодателей и соискателей Псковской области в транспортной сфере и выяснили, насколько популярна профессия водителя такси, какие зарплаты ожидают соискатели, сколько готовы платить работодатели, а также какие есть требования к работникам.

По данным за март, профессиональная сфера «Транспорт, логистика» в Псковской области занимает пятое место среди профсфер по количеству размещённых вакансий и спросу на новый персонал – работодатели разместили более 200 транспортных вакансий, их них на водителей такси приходится порядка 10% предложений о работе. При этом на одно предложение о работе могут откликаться лишь 2-3 кандидата (при комфортном для работодателей и соискателей уровне в 6-7 резюме на вакансию).

Если говорить о требованиях к соискателям на вакансии водителей такси, то чаще всего работодатели рассматривают соискателей без аварийного опыта, со стажем вождения не менее 1-2 лет, на частичную занятость с гибким или сменным рабочим графиком, уточнили эксперты.

За последний год работодатели России опубликовали около 3,5 тысяч вакансий для водителей такси. С начала года по стране опубликовано более тысячи таких вакансий. В пятерку лидеров по спросу на водителей такси вошли: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край. Средняя предлагаемая в России зарплата в вакансиях для водителей такси в 2023 году выросла на 5 000 рублей относительно прошлого года и составила 85 000 рублей. Работодатели Псковской области предлагают водителям такси зарплату до 71 000 рублей, что выше, чем в целом по стране.

Также исследовательская группа «Социологической клиники прикладных исследований» СПбГУ составила социальный портрет водителя такси в России. Выводы исследования показывают, что:

Водители такси, в основном, — это мужчины, средний возраст которых 37 лет. Женатые и с одним ребенком. Материальное положение водителей позволяет удовлетворить основные потребности, однако в большинстве случаев дополнительные траты, как мелкие, вроде бытовой техники, так и крупные, вроде машины, вызывают затруднения.

Средний стаж работы в такси — 5 лет. Средний водительский стаж — 17 лет. Самым популярным сервисом среди водителей является Яндекс.Такси. Среднее количество рабочих дней в неделю — 6 дней. Самое распространенное время суток для работы — вечернее. Работа в такси — единственное место работы, и в первую очередь это — необходимость в заработке. По большей части водители не считают свою профессию престижной.

Самыми распространенными практиками проведения досуга является время с семьей и с друзьями. Наиболее распространенные музыкальные предпочтения — поп-музыка и рок-музыка. И курение, и употребление алкоголя, хотя бы иногда, присутствует в жизни большинства водителей.

Водителей такси можно разделить на две группы — кластера: «Новички» и «Продвинутые», которые отражают тенденцию усиления восприятия профессии водителя такси престижной, а также заинтересованности в самореализации в ней с увеличением стажа работы.

Местные соискатели проявляют достаточно большой интерес к работе водителями такси: с начала года было открыто более 5 700 таких резюме по стране в целом. Как правило, кандидаты претендуют на зарплату порядка 60 000 рублей. В качестве ключевых навыков соискатели чаще всего указывают водительское удостоверение категории B, навыки работы с ПК, а также безаварийное вождение. 66% соискателей имеют опыт работы более 6 лет. Интересно, что каждое десятое резюме по профессии водителя такси опубликовано женщиной. Это на 5% больше, чем в 2022 году.