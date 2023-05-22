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Более 260 псковичей стали участниками акции «На работе на велосипеде»

Акцию «На работе на велосипеде» в седьмой раз провел Псковский городской молодёжный центр 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В этом году акция побила все предыдущие рекорды по количеству участников в два раза – всего зарегистрировалось порядка 260 человек.

Основная идея мероприятия заключается в том, чтобы предложить горожанам хотя бы на один день отказаться от автомобиля и отдать предпочтение альтернативному виду транспорта – велосипеду.

Для того, чтобы мотивировать псковичей принять участие в акции, в большинстве районах города располагалось шесть «энергетических точек», на которых участники могли получить раздаточную продукцию от организаторов – наклейку, значок, номерок на велосипед и батончик, а также различные скидки и бонусы от партнёров акции. Кроме того, уже второй год подряд поддерживает мероприятие и управления МВД России по Псковской области, выдавая светопоглащающие фликеры и и специально разработанные памятки.

Два раза в год Молодёжный центр присоединяется к всероссийской акции «На работу на велосипеде»: осенью и весной. Вся информация заранее публикуется в официальной встрече мероприятия во «ВКонтакте».