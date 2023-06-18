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Пскович не смог отказать себе в нетрезвом вождении и лишился автомобиля

35-летнего жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

10 марта мужчина, ранее привлечённый к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишенный права управления транспортным средством, вновь сел за руль принадлежащего ему автомобиля Daewoo Nexia в состоянии алкогольного опьянения, на нем он стал перемещаться по территории Псковского района. Пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД, они отстранили мужчину от управления автомобилем.

По результатам рассмотрения дела, суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 150 часов обязательных работ, а также установил запрет на управление транспортными средствами сроком на 2 года.

Кроме того, автомобиль, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения, конфискован в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.