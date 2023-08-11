АвтоМир / За рулём

Эксперт перечислил автомобильные запчасти, на которых нельзя экономить

Экономия на техническом обслуживании автомобиля всегда оборачивается или риском попасть в ДТП, или лишними расходами в будущем, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В первую очередь нужно поддерживать в хорошем состоянии те системы и детали транспортного средства, которые обеспечивают безопасность движения, отметил он.

«Нельзя экономить на вещах, связанных с безопасностью, то есть на шинах и тормозах. Очень многие покупают б/у шины и откладывают замену тормозных колодок и дисков до последнего. Эти люди рискуют попасть в аварию. При проблемах с двигателем тот ремонт, который мы откладываем сейчас, неминуемо обернется большими расходами в будущем. Аналогичная ситуация с кузовным ремонтом: коррозия – такая штука, что если она началась, нужно действовать немедленно», – приводит слова Шапарина радио Sputnik.

Эксперт напомнил об ответственности автовладельца за исправное состояние машины.

«Автомобиль – это не только средство передвижения, но еще и ответственность. В том числе перед другими людьми. Если ты сегодня сэкономил на техобслуживании, то завтра ты можешь в кого-то врезаться или сбить кого-то. К глубокому сожалению, экономить на машине нельзя», – заключил Шапарин.