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Эстония запретила въезд российским автомобилям

Эстония с 10:00 13 сентября запретила въезд в страну автотранспортных средств с номерными знаками Российской Федерации.

«Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении Российской Федерации, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза», - сообщил СМИ в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

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Ограничение было согласовано с Латвией и Литвой, которые днем ранее уже запретили въезд автомобилей с российскими номерами, пишет «Интерфакс».

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Псковская область имеет государственную границу на западе — с Латвией (214 км) и Эстонией (270 км), на юго-западе и юге — с Белоруссией (305 км).

Машины с российскими регистрационными знаками могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС. Но при въезде такого автомобиля на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.