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Движение транспорта по Октябрьскому проспекту в Пскове изменится с 18 сентября

Перекресток улицы Гагарина и Октябрьского проспекта будет перекрыт с 9:00 18 сентября до окончания работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобусы маршрутов №1, 8, 11, 14, 14а, 17, 19, 109, 213, 214, 115, 116, 122, 126, 129, 130, от вокзала проследуют по улице Вокзальной, направо через остановку Виадук до улицы Льва Толстого, далее по улице Вокзальной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №9, 12, 101, 106, 108, 117 при следовании от вокзала следуют по улице Вокзальной до Крестовского шоссе, далее направо по маршруту. Остановка улица Гагарина исключается.

Автобусы, осуществляющие движение на вокзал от Крестовского шоссе, с виадука повернут направо на улицу Вокзальную, далее направо на улицу Льва Толстого, проследуют направо к остановке «Речная улица» до улицы Вокзальной, далее - на вокзал.

Посадка и высадка пассажиров на автобусной остановке, расположенной на улице Гагарина, во время перекрытия перекрестка не будет осуществляться.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, с 18 по 21 сентября в связи с укладкой асфальта закроют для движения транспорта правую сторону Октябрьского проспекта на участке от улицы Гагарина до Вокзальной. На этом участке дороги введут реверсивное движение. Будут перекрыты съезды по правой стороне: с улицы Гагарина и въезд между домами №37 и №39.

Объезд будет возможен по улице Льва Толстого через улицы Кузнецкую, Гражданскую, Вокзальную.

С 21 по 23 сентября перекроют левую сторону Октябрьского проспекта на том же участке. Объезд будет осуществляться по улице Вокзальной. Также в этот период закроют парковку перед торговым центром «Максимус».