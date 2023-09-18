Фотофакт: Светофор «прилег» на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове

Более 20 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД на псковских дорогах за неделю

Псковичей призвали не ездить на электросамокатах в дождливую погоду

Фотофакт: Светофор «прилег» на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове

Фотофакт: Светофор «прилег» на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове

АвтоМир / За рулём

Псковичей призвали не ездить на электросамокатах в дождливую погоду

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В Пскове и Великих Луках произошли ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокатах 18 сентября. Подростки госпитализированы в медицинские учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает: не рекомендуется ездить на электросамокате в дождливую погоду;

необходимо следить за исправностью техники во избежание короткого замыкания;

во время совместных поездок с детьми обязательно наличие детского сиденья или подножки;

рекомендуется надевать защитный шлем;

двигаться по тротуару необходимо медленно, аккуратно объезжая пешеходов и предупреждая их о своем приближении. Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем;

самостоятельно передвигаться на электросамокате детям до 14 лет;

разбирать и модернизировать самокат самостоятельно.