Псковичей призвали не ездить на электросамокатах в дождливую погоду

В Пскове и Великих Луках произошли ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокатах 18 сентября. Подростки госпитализированы в медицинские учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает:
- не рекомендуется ездить на электросамокате в дождливую погоду;
- необходимо следить за исправностью техники во избежание короткого замыкания;
- во время совместных поездок с детьми обязательно наличие детского сиденья или подножки;
- рекомендуется надевать защитный шлем;
- двигаться по тротуару необходимо медленно, аккуратно объезжая пешеходов и предупреждая их о своем приближении.
Запрещено:
- нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем;
- самостоятельно передвигаться на электросамокате детям до 14 лет;
- разбирать и модернизировать самокат самостоятельно.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?